L'Inter conquista il quarto scudetto della sua storia nel 1938, grazie a una vittoria convincente contro il Bari e alla guida tecnica di Armando Castellazzi, il più giovane allenatore a vincere il campionato italiano.

Aprile 1938. L'Italia, guidata dalla leggendaria figura di Vittorio Pozzo, detiene il titolo di Campione del Mondo e si prepara a confermare il suo dominio nell'imminente edizione francese.

Nel frattempo, il campionato italiano di Serie A si tinge dei colori nerazzurri. L'Inter, grazie a una vittoria convincente per 2-0 contro il Bari, siglata dalle reti di Giuseppe Meazza e Aldo Frossi, conquista il suo quarto scudetto, a otto anni di distanza dall'ultimo trionfo. Questo successo è il frutto della visione e della determinazione del presidente nerazzurro, Carlo Pozzani, affettuosamente soprannominato il Generale Po per la sua forte personalità e la sua capacità di comando.

Pozzani ha saputo ricostruire una squadra competitiva, superando gli errori del passato e valorizzando al meglio il talento a disposizione. La sua intuizione più brillante è stata quella di affidare la guida tecnica a Armando Castellazzi, un allenatore cresciuto all'interno del club. Castellazzi, con 88 anni di anticipo rispetto a Cristian Chivu, dimostra di poter eccellere come allenatore dopo una brillante carriera da giocatore.

Nel 1930, aveva già assaporato la gioia del tricolore, coronando dodici stagioni indimenticabili con la maglia nerazzurra. Inizialmente impiegato come jolly d'attacco, si era poi affermato come un elegante e raffinato regista di centrocampo, dotato di un tocco di classe e di una visione di gioco geometrica. La sua carriera aveva raggiunto l'apice con la conquista del Mondiale del 1934. Successivamente, con una mossa che suscitò scetticismo, Castellazzi accettò l'incarico di allenatore dell'Inter.

La scelta di puntare su un neofita, in un momento delicato per il club, si rivelò un colpo di genio. Nonostante la sua inesperienza, Castellazzi impose una filosofia di gioco progressista, basata sull'attacco e sulla ricerca costante del gol, evitando tattiche speculative. Meazza, il prolifico attaccante nerazzurro, si confermò come il finalizzatore implacabile, chiudendo la stagione da capocannoniere con 20 gol in 26 partite, realizzando reti decisive anche nelle fasi finali del campionato, in un duello serrato con la Juventus.

E non importava se, a volte, sempre impeccabile nella sua cura per l'aspetto, Castellazzi arrivava al campo affannato, indossando il pigiama sotto il cappotto, mentre i suoi giocatori erano già pronti per il saluto romano. Giuseppe Meazza, soprannominato il Peppìn, sapeva come farsi perdonare i suoi eccessi da uomo di mondo. Anche questo contribuiva ad alimentare la sua aura di eroe popolare.

Castellazzi, suo compagno di squadra per nove anni, conosceva bene il suo gusto per la stravaganza e la sua fiducia smisurata nel proprio talento. E in fondo, anche lui ne subiva l'irresistibile fascino. Come il patron Pozzani, che nella gestione di Meazza era disposto a scendere a compromessi con il suo, di norma, inflessibile rigore. Lo puniva per i ritardi e per le sue marachelle, ma poi le multe venivano trasformate in premi partita, tornando puntualmente nelle tasche del Balilla.

Lo scudetto del 1938 è un trionfo epico. Armando Castellazzi lo conquista a soli 33 anni, stabilendo un record che rimarrà ineguagliato: è il più giovane allenatore ad aver mai vinto il campionato italiano. Un traguardo straordinario, destinato a rimanere isolato. Per volontà dello stesso Castellazzi.

Che, subito dopo la conquista del titolo, saluta l'Inter e il mondo del calcio, lasciandosi alle spalle la scia luminosa di questa impresa romanzesca. Un addio inaspettato, che contribuisce ad accrescere il mito di un allenatore-giocatore unico nel suo genere. La stagione 1937-1938 rappresenta un capitolo glorioso nella storia dell'Inter, un'epoca di grandi campioni e di un calcio appassionante, capace di emozionare e di unire un intero popolo.

La vittoria dello scudetto è il coronamento di un lavoro minuzioso e di una visione chiara, che hanno permesso all'Inter di tornare a primeggiare nel panorama calcistico italiano. Un successo che rimane impresso nella memoria dei tifosi nerazzurri, come un simbolo di orgoglio e di passione. La figura di Armando Castellazzi, un allenatore-giocatore fuori dagli schemi, rappresenta un esempio di coraggio, di innovazione e di amore per il calcio.

Un personaggio che ha saputo lasciare un segno indelebile nella storia dello sport italiano. Il suo addio prematuro al calcio è una perdita per tutti gli appassionati, ma il suo ricordo rimane vivo nei cuori di chi ha avuto la fortuna di ammirare il suo talento e la sua passione. La vittoria dello scudetto del 1938 è un omaggio alla sua grandezza e un tributo alla sua straordinaria carriera





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