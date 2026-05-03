L’Inter, regina del calcio italiano: tre scudetti, due finali di Champions e una tecnostruttura vincente

L’Inter ha dominato il calcio italiano negli ultimi sei anni, vincendo tre scudetti e raggiungendo due finali di Champions League grazie a una tecnostruttura lungimirante guidata da Marotta e Ausilio. Un’analisi del ciclo vincente, delle scelte tattiche e di mercato, e delle sfide future per la squadra nerazzurra.

Negli ultimi sei anni, l’ Inter ha conquistato tre scudetti e raggiunto due finali di Champions League , dimostrando una straordinaria continuità di risultati sotto la guida di tre allenatori diversi.

Questo successo è il frutto di un lavoro meticoloso e lungimirante della tecnostruttura, un termine coniato dall’economista John Kenneth Galbraith negli anni Sessanta per descrivere il gruppo di manager incaricati di pianificare lo sviluppo di un’azienda indipendentemente dai suoi proprietari. Sebbene la proprietà sia cambiata, prima con i cinesi di Suning e ora con il fondo Oaktree, è proprio questa struttura tecnica, composta da Beppe Marotta e Piero Ausilio, con il crescente supporto di Dario Baccin, a catalizzare i meriti e le poche critiche di questo periodo storico in cui l’Inter si è affermata come la squadra più forte del calcio italiano, nonostante le risorse limitate e la crisi di idee che caratterizzano il panorama nazionale.

Non è una dominatrice come la Juventus degli anni Dieci, né una fuoriserie come il Milan degli anni Novanta, ma rappresenta il meglio che si potesse costruire in un contesto difficile. Le due finali di Champions, in particolare la seconda per la difficoltà degli avversari superati, sono risultati persino più significativi dei tre scudetti, anche se dal punto di vista emotivo e simbolico i titoli nazionali hanno un peso maggiore.

Marotta ha portato all’Inter Antonio Conte, che ha costruito il telaio tattico 3-5-2 e ha vinto il primo scudetto; poi, dopo la partenza di Conte, ha scelto Simone Inzaghi, che ha completato e innovato quel sistema, vincendo il secondo scudetto e raggiungendo le due finali europee. Quando Inzaghi ha lasciato la panchina, la tentazione di cambiare strada è emersa con i colloqui con Fabregas, ma alla fine la scelta è ricaduta su Chivu, che ha dimostrato di essere il continuatore ideale, mantenendo l’organico e il modulo.

Lo scudetto numero 21, terzo di questo ciclo, è il più ricco di significato mentale perché è arrivato dopo una stagione di confine, con un flirt con la gloria assoluta interrotto da tre sconfitte, una delle quali particolarmente dolorosa. Chivu ha saputo gestire gli ego feriti dalla sconfitta a Monaco e dal passare del tempo, che ha alzato ulteriormente un’età media già elevata.

Ha fatto un lavoro così buono da ringiovanire uno dei pilastri della squadra, Hakan Calhanoglu, che doveva andare via due anni fa e ora sembra destinato a restare anche l’anno prossimo, l’ultimo del suo contratto. Questo dimostra che la chimica di squadra può essere più importante del cash.

Marotta e Ausilio hanno realizzato capolavori di mercato, come la valorizzazione di Onana, la sostituzione di Hakimi con Dumfries a un costo vantaggioso, la cessione di Lukaku con un’operazione ai limiti della circonvenzione d’incapace, l’arrivo di Thuram a zero e il passaggio da Pavard ad Akanji. Hanno anche puntato sul futuro con giovani come Pio Esposito, secondo successo del vivaio dopo Dimarco, e con Sucic e Bonny.

Per riprendere la strada delle ambizioni europee, bruscamente interrotte dal Bodo, e sfruttare il momento di Lautaro, capitano dentro e fuori dal campo, Chivu dovrà ricevere gli uomini con i quali cambiare l’Inter, innovarla, ringiovanirla ed evolverla. Dovrà anche decidere cosa fare con Bastoni, che è stato l’unico errore di questa stagione, un errore collettivo del giocatore e dell’ambiente, che non ha saputo gestire la tempesta mediatica, lasciando che il tema diventasse persistente. Se per quest’anno o per sempre, si vedrà





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