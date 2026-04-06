L'Inter ruggisce: la vittoria sulla Roma rilancia la corsa Scudetto

I nerazzurri ritrovano la forma migliore contro la Roma, con Lautaro e Thuram in grande spolvero e il blocco azzurro protagonista. Lo Scudetto è a un passo, ora la concentrazione è massima.

In una sola notte i nerazzurri ritrovano tutte le loro certezze, dalla coppia Thuram -Lautaro a Barella , mentre Bastoni viene coccolato dal pubblico di 'San Siro'. E ora lo Scudetto per l' Inter sembra davvero a un passo. Il week-end di Pasqua poteva essere decisivo, e molto probabilmente lo sarà. L' Inter , reduce da un'evidente frenata nelle ultime settimane prima della sosta, nella sfida di domenica sera contro la Roma ha ritrovato tutte le sue certezze.

Quello mandato dalla squadra di Chivu al campionato è un segnale chiaro. Quest'anno i nerazzurri non hanno alcuna intenzione di regalare uno Scudetto che sembrava già vinto a febbraio. A meno di clamorose sorprese nelle ultime sette giornate, insomma, Napoli e Milan potranno giocarsi al massimo il secondo posto. L'Inter vuole chiedere i conti al più presto. C'è un'Inter con e un'Inter senza Lautaro Martinez. Quanto fosse importante il recupero del capitano per i nerazzurri era evidente già prima della sua doppietta contro la Roma. Ma domenica sera il Toro si è confermato l'uomo in più della squadra di Chivu, a livello tecnico ma anche, se non soprattutto, caratteriale. Il suo goal ha aperto le marcature domenica sera, infiammando se possibile ancora di più un 'San Siro' già caldissimo. E dopo la partita sono arrivate anche le solite parole da leader ai microfoni di 'DAZN': 'Era una partita, uno scontro diretto, una partita molto importante per il nostro cammino, per il campionato, per la classifica, per il segnale che diamo a noi stessi. Ne abbiamo parlato in queste ultime ore. Bisognava scendere in campo con l’atteggiamento giusto, con la personalità giusta'. Proprio quello che forse era mancato all'Inter senza Lautaro nelle ultime settimane. L'intesa tra Lautaro e Thuram si è dimostrata ancora una volta fondamentale per il successo nerazzurro. Se poi qualcuno nutrisse qualche dubbio su quale sia la coppia titolare nell'attacco dell'Inter, anche in questo caso la risposta è stata chiarissima. Nella notte di 'San Siro', insieme a Lautaro Martinez, è tornato assoluto protagonista anche Marcus Thuram, ovvero l'altra metà della 'Thu-La'. Il francese in campo aperto è stato devastante, spaccando letteralmente in due la difesa della Roma. Per lui due assist per il capitano (i primi di questo campionato) prima del goal di testa, direttamente da corner, che ha di fatto chiuso definitivamente i conti contro i giallorossi. 'Ho un legame importante con Lautaro, così come ce l’ha tutta la squadra. Ci dà l’esempio nei momenti difficili, anche stasera lo ha fatto e tutti siamo contenti per la vittoria. Se è tornato Thuram? E' vero che un attaccante deve segnare: il numero 9 dell'Inter non può non segnare per tre mesi. Provo ad aiutare la squadra come posso. Ho avuto un calo e spero di non averlo più' ha ammesso il francese a 'DAZN'. La sinergia tra i due attaccanti sembra ormai consolidata, offrendo un'arma in più a Chivu per il rush finale. Nella notte perfetta dell'Inter c'è stata gloria anche per il blocco azzurro, reduce dalle critiche ricevute dopo l'eliminazione dai prossimi Mondiali con la Nazionale. Bastoni, Dimarco e Barella sono stati schierati tutti titolari da Chivu e hanno risposto presente, sfoderando una prestazione più che sufficiente. Il migliore dei tre è stato sicuramente il centrocampista, quasi commosso dopo il goal del momentaneo 5-1 e l'abbraccio a Bastoni, che intanto era stato richiamato in panchina. Il difensore, ancora non al meglio fisicamente e con la borsa del ghiaccio sulla tibia a fine partita, ha incassato la standing ovation dei suoi tifosi dopo settimane a dir poco difficili. Dimarco, invece, è l'unico dei tre ad essere rimasto in campo fino al fischio finale, sfoderando una prestazione di sostanza, anche se meno brillante di altre volte. Anche in questo caso, in difesa degli azzurri è poi intervenuto il capitano Lautaro Martinez: 'Bastoni? Quando parli di lui, di tutti i compagni, a me viene la pelle d’oca perché questi ragazzi sempre lasciano l’anima dentro e lo diciamo oggi, magari che abbiamo vinto e quindi siamo tutti felici. Però anche quando si perde, questi ragazzi dimostrano, vanno in Nazionale, lasciano la pelle, tornano. Così come loro italiani che oggi sono rimasti fuori dal Mondiale, ma con l’esempio arrivano, lavorano a testa alta, perché ognuno di noi dà sempre il massimo'. Il sostegno dei tifosi e la coesione del gruppo sembrano essere i punti di forza dell'Inter in questa fase cruciale della stagione. Dopo quattro partite di fila senza vittorie tra Coppa Italia e campionato, l'Inter è ripartita alla grande, mandando un chiaro segnale alle inseguitrici. Il campionato a sette giornate dal termine non è ancora chiuso, ma la sensazione è che la strada verso lo Scudetto per i nerazzurri ora sia di nuovo in discesa. L'ultimo vero ostacolo è la trasferta in programma a Como domenica prossima, dato che nelle successive sei partite l'Inter affronterà Cagliari, Torino, Parma, Lazio, Verona e Bologna. Quasi tutte squadre che, per un motivo o per l'altro, hanno davvero poco da chiedere e sulla carta inferiori a quella di Chivu. Se poi Napoli-Milan dovesse terminare col segno X, il discorso Scudetto per l'Inter diventerebbe davvero una semplice formalità da sbrigare al più presto. La concentrazione e la determinazione sembrano essere le chiavi per il successo finale





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