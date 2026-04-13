L'Inter verso lo scudetto: un trionfo blindato

L'Inter si avvicina alla conquista dello scudetto, con un vantaggio considerevole a poche giornate dalla fine del campionato. L'analisi si concentra sulla superiorità della squadra, l'importanza dell'atteggiamento e le difficoltà incontrate dalle rivali.

La storia del campionato di Serie A ci insegna la prudenza, soprattutto quando si tratta di sentenze affrettate. L'invito, in questi casi, è quello di affidarsi all'aritmetica, al conteggio dei punti e alla matematica, piuttosto che lasciarsi trasportare dall'entusiasmo o dalla delusione del momento. Il passato è pieno di esempi di risultati che sembravano scontati, vittorie date per certe, che si sono poi ribaltati in modo inatteso e clamoroso, sconvolgendo i pronostici e le aspettative. Tuttavia, nel caso specifico dell' Inter , la situazione appare nettamente diversa. Con un vantaggio di nove punti sul Napoli, a sole sei giornate dalla fine del campionato, è difficile, se non improbabile, ipotizzare un crollo improvviso che possa mettere in discussione un primato così solido e consistente. Questa superiorità è evidente, frutto di un percorso lineare e di una forza espressa in campo che non ha lasciato spazio a dubbi. Il cammino dei nerazzurri è stato costellato di successi, prestazioni convincenti e una compattezza di squadra che ha fatto la differenza.

C'è stato un momento, durante l'ultima giornata di campionato, in cui si è intravisto, almeno a livello teorico, uno spiraglio che poteva riaprire il campionato. È successo quando, al 45° minuto del primo tempo, Butez ha innescato Nico Paz, portando al raddoppio del Como. In quel momento, l'Inter sembrava aver perso un po' di smalto, mostrando un atteggiamento indolente, quasi svogliato, che ricordava l'approccio al derby di ritorno. La squadra appariva piatta, i ritmi lenti, con poca voglia di osare e di imporre il proprio gioco. Il raddoppio del Como, però, ha avuto l'effetto di una doccia gelata, risvegliando i nerazzurri dal torpore di un primo tempo decisamente sottotono. Questo episodio ha evidenziato un aspetto cruciale: sono questi momenti, in cui la squadra sembra gigioneggiare, perde aggressività e spirito di iniziativa, quelli su cui l'allenatore, Chivu, dovrà lavorare per migliorare ulteriormente la squadra. Quando l'Inter decide di giocare con la determinazione e l'intensità mostrate in altre occasioni, diventa quasi inarrestabile, almeno nel contesto del campionato italiano. D'altro canto, è evidente che la squadra di Chivu gode di un'ottima condizione atletica, a conferma del fatto che il calo accusato tra febbraio e marzo era più un problema di natura mentale che fisica. Prima del derby, Lautaro e compagni avevano inanellato una serie di risultati straordinari, con 14 vittorie e un solo pareggio, rendendo improbabile un improvviso calo fisico. Il vero problema, quindi, risiede nell'atteggiamento, a volte troppo permissivo, che la squadra assume in alcune partite, soprattutto quelle più importanti. È accaduto nella stracittadina di ritorno contro il Milan, nella sfida di San Siro contro il Bodo Glimt e, come detto, almeno in parte nell'ultima giornata di campionato.

Questo aspetto, la gestione dell'atteggiamento e della concentrazione, rappresenta il vero step che Chivu deve affrontare, il problema da superare per consentire alla squadra di fare quel salto di qualità necessario per competere ai massimi livelli. Quando l'Inter interpreta le partite con la giusta determinazione, costruisce una quantità notevole di occasioni da gol, e la mancanza in rosa di un giocatore capace di saltare l'uomo diventa un problema secondario, quasi irrilevante. L'Inter, con ogni probabilità, si avvia a vincere un campionato in cui la sua superiorità è stata raramente messa in discussione, grazie in parte alla forza dell'organico e in parte alle difficoltà incontrate dalle squadre avversarie. Il Napoli, campione d'Italia in carica e con una rosa rinforzata spendendo quasi 200 milioni sul mercato, ha pagato a caro prezzo una serie impressionante di infortuni. Se avesse avuto la squadra al completo per la maggior parte del campionato, probabilmente avrebbe conteso lo scudetto all'Inter fino all'ultima giornata. Milan e Juventus, invece, hanno sofferto della mancanza di un centravanti di livello, una figura chiave per competere per il titolo. A sei giornate dalla fine del campionato, i nerazzurri contano 75 punti, con una media di 2.34 punti a partita, proiettando una possibile chiusura del campionato a 89 punti. Un bottino troppo ampio per tutte le altre pretendenti. Ecco perché lo scudetto dell'Inter appare blindatissimo, nonostante ci siano ancora 18 punti in palio. L'aritmetica, in questo caso, sembra quasi superflua.





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