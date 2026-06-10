L'Inter vuole Ivan Provedel, il portiere della Lazio, ma cosa ne sarà della gerarchia in porta? Il calciomercato è in piena attività e i club di Serie A si stanno preparando per le prossime trattative.

L'Inter vuole Ivan Provedel , ma perché? Il portiere della Lazio è sulla lista dei desideri dei nerazzurri, ma cosa ne sarà della gerarchia in porta?

Il calciomercato è in piena attività e i club di Serie A si stanno preparando per le prossime trattative. La Lazio vorrebbe fare cassa e cedere Provedel, ma l'Inter potrebbe mettere sul piatto una cifra più bassa, 2-3 milioni di euro. Il portiere ha un contratto fino al 30 giugno 2027 e la durata potrebbe essere un vantaggio per l'Inter. Ma cosa ne sarà della gerarchia in porta?

Josep Martinez è considerato il primo portiere, ma Provedel potrebbe essere il suo vice. L'analisi va fatta anche sul momento vissuto da Ivan Provedel, che non ha smesso di essere un buon portiere.

Tuttavia, si è trovato ad assorbire pienamente l'ultimo periodo calcistico della Lazio, che è stato definito 'incerto' e 'confuso'. Provedel è uno che la gavetta l'ha fatta e che si è costruito stagione dopo stagione. Potrebbe essere la scelta giusta per l'Inter, che vuole dare continuità ai successi già ottenuti





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