Il governo russo organizza l'Intervision, un concorso musicale internazionale a Mosca, come alternativa all'Eurovision, con una partecipazione focalizzata su paesi amici e una visione culturale conservatrice.

Yaroslav Dronov, noto come Shaman, l'artista che rappresenterà la Russia all' Intervision , si esibisce durante un concerto a Mosca nel 2024. Il mondo musicale è in fermento per l' Intervision , un concorso canoro internazionale organizzato dal governo russo, che si terrà a Mosca sabato sera. Questo festival si propone come un'alternativa all' Eurovision Song Contest, evento di grande successo a cui la Russia non può partecipare dal 2022, a seguito dell'invasione dell'Ucraina.

La partecipazione all'Intervision è prevalentemente composta da artisti provenienti da paesi che mantengono relazioni amichevoli con la Russia, offrendo così un'opportunità di confronto e scambio culturale in un contesto internazionale.\L'Eurovision Song Contest, istituito nel 1956 e gestito dall'Unione Europea di Radiodiffusione (EBU), coinvolge principalmente paesi europei, ma anche nazioni come Israele, Armenia e Australia. L'Intervision, invece, riprende una tradizione interrotta dell'Unione Sovietica, con l'obiettivo di dimostrare le relazioni culturali che la Russia intrattiene con altri paesi, specialmente in un periodo di tensione con l'Occidente. Il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, ha sottolineato l'importanza dell'Intervision per far conoscere la Russia e i russi, criticando le barriere percepite come ostacoli creati dall'Occidente. La partecipazione all'Intervision è a titolo individuale, senza accordi governativi specifici. Tra i partecipanti figurano artisti provenienti da diverse nazioni, inclusi paesi ex sovietici come la Bielorussia, e la Serbia, che mantiene forti legami con la Russia. Il festival si svolgerà in un'unica serata, con una finale condotta da presentatori di Cina e India. Il vincitore riceverà un premio di 300.000 euro. La trasmissione avverrà sulla televisione nazionale russa, online e su alcune emittenti straniere, i cui dettagli non sono stati specificati.\L'Intervision si preannuncia con esibizioni meno eccentriche rispetto all'Eurovision, riflettendo una visione più conservatrice e tradizionalista della società. L'artista russo Shaman, noto per le sue esibizioni nelle aree ucraine occupate e per il suo tour “Vittoria”, incarna questo spirito. La Russia, che in passato ha criticato l'Eurovision per le sue posizioni progressiste, in particolare sulla comunità LGBT+, trova nell'Intervision un palco per promuovere valori come le tradizioni universali, spirituali, familiari, culturali, etiche e religiose dei paesi partecipanti. Questo festival rappresenta quindi un'alternativa, non solo musicale, ma anche ideologica, in un contesto geopolitico complesso e in evoluzione. L'evento riflette la volontà della Russia di mantenere e coltivare relazioni culturali, in un momento storico caratterizzato da significative tensioni internazionali





