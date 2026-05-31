L'intervista al presidente del Circolo della Vela e del Remo:

Roberto Mottola di Amato, presidente del Circolo della Vela e del Remo, parla dell'America's Cup 2027 e dei lavori di Bagnoli, e racconta la storia del maglione che è diventato oggetto del desiderio.

A Napoli il prossimo anno ci sarà un delirio totale. Saremo al centro del mondo. Però, sull' America's Cup e i lavori di Bagnoli ci vorrebbe più comunicazione, bisogna spiegare di più alla gente.

Roberto Mottola di Amato, il presidente del Circolo della Vela e del Remo, è l'uomo che tutti cercano. Il suo circolo ha dato il guidone a Luna Rossa, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi lo sta ad ascoltare, la Tre Golfi Sailing Week - che organizza il CRV Italia con la collaborazione dello Yacht Club Italiano e il sostegno del Reale Yacht Club Canottieri Savoia, - si è dilatata a un mese tanto è gettonata - quest'anno ha raggiunto il record storico di iscrizioni con 211 partecipanti tra ORC, Maxi e Multihull.

Anche del retroscena sul mancato sbarco del SailGp nel golfo partenopeo. Sapendo raccontare, il presidente, anche con aneddoti gustosi, ne è venuta fuori una intervista piuttosto lunga. Che, a ben vedere, ruota anche e soprattutto intorno al maglione che lo stesso Mottola indossa, diventato oggetto del desiderio. Presidente, oggi Napoli con l'America's Cup 2027 è al centro del mondo della vela.

Giusto? Lo è. E mi piace pensare che in fondo anche noi del Circolo del Remo e della Vela Italia abbiamo dato una mano, perché in questi ultimi anni alle nostre regate hanno partecipato molti team legati in qualche modo all'America's Cup. Hanno visto anzitutto che era un campo fantastico e poi che c'era un atteggiamento da parte nostra, della città, che funzionava.

Tutti ci chiedono di fare regate a Napoli, ma il problema è che non abbiamo un porto dove mettere le barche. Eh, quando sarà e semmai lo faranno. Per ora nei progetti più che di porto si parla di un'area di tranquillità e sembra un po' una presa per i fondelli. La verità è che alla fine bisognerà avere un marina per il diporto.

Presidente, ma è vero che a Napoli doveva esserci anche una tappa del Sail Gp? Non anche, solo. Ne abbiamo parlato col sindaco sin dall'ottobre 2023. Noi continuavamo a incontrarlo e lui ci diceva: Non ho risorse.

Vi do tutto quello che volete, ma non ho risorse. Ma ci teneva, avrebbe voluto fare la tappa. Poi, però, quelli del Sail Gp hanno allungato i tempi, è arrivata l'America's Cup e ha posto l'esclusiva sulla città. Ero andato con un amico a Taranto, per vedere le regate.

Mi emozionarono e andai a parlare con Russell Coutts, che ci rimbalzò. No, non siamo interessati. Lo stesso pomeriggio, mentre il mio amico era partito per Londra, mi cercò al Race Village una persona che dopo essersi presentata mi disse: Ho incontrato Russell per Napoli. Ma come?

Prima mi rimbalzava e dopo quattro ore ci mandava un suo emissario?. E io dico: Noi che potremmo fare? E da là abbiamo cominciato a vedere cosa fare. Volevano circa 2 milioni di euro.

Ma il Comune non li aveva, il sindaco disse subito loro: Non vi do un euro. Manfredi avrebbe voluto la tappa, l'assessora allo Sport era indecisa, un altro assessore disse: Bisogna farla a tutti i costi. E continuammo a parlarne. Con una coincidenza incredibile.

Come Circolo abbiamo un maglione ufficiale, blu con la scritta sul petto rossa. Quello stesso amico che era venuto con me a Taranto, Riccardo Pavoncello, usa trascorrere parte dell'estate in America con la sua famiglia. Un giorno va in un ufficio postale, si mette in fila e vicino a lui c'è una ragazza, che lui non lo sapeva ma era figlia e sorella di nostri soci. Morale: nella fila lui aveva il maglione.

Lei lo ha riconosciuto, hanno cominciato a parlare, è venuto fuori che lei era coinvolta nel SailGp, era una investitrice del Red Bull Italy Team. Sotto il profilo del Sail Gp, da lì poi vennero a vedere Napoli, installarono centralina per misurare l'intensità del vento, ma poi come ho detto allungarono troppo i tempi.

Quanto alla figlia e sorella dei nostro soci, una ventina di giorni dopo quell'incontro casuale in America da parte del mio amico, la incontro io in Grecia. Sente il mio accento, mi chiede se conosco Riccardo, e mi dice: Voglio anch'io il maglione. E da quel momento lei ha cominciato a dire: Sì, ma io voglio diventare socia pure io, perché mio padre e mio fratello sì e io no. E le spiego: Possono farsi socie solo le atlete.

Così lei ribatte: Va bene, allora io ci riuscirò perché porterò SailGP a Napoli





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