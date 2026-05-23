L'intesa Usa-Iran a un passo, Trump minaccia un nuovo attacco se non verrà raggiunta

L'intesa tra i due Paesi sembra quasi arrivata dopo settimane di negoziazione, ma da alcuni tempi un nodo più oscuro si Tennere sull'accordo per il programma nucleare iraniano. I negoziatori statunitensi e iraniani affermano che ci sono due fasi distinte dell'intesa preliminare che non è ancora firmata. La seconda fase dovrebbe essere una fase di negoziati molto più avanzata durante cui le discussioni sulla natura dell'intesawortanella natura del programma nucleare e l'allestimento di una tregua di stabilità saranno approfondite. Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato che “probabilmente avremo notizie”, continua il presidente Trump, che “potresti ricevere entro domenica pomeriggio”.

L'intesa tra Usa e Iran sembra a un passo, sebbene non sia ancora firmata. La decisione dovrebbe essere presa entro domani. Con tutte le cautele del caso, i principali negoziatori hanno approvato una bozza dell'intesa basandosi sulla proposta orginale in 14 punti delineata da Teheran e poi revisionata in più fasi sia dall' Iran che dagli Stati Uniti.

Se la notizia fosse veritiera, l'Iran si è offerto di sospendere l'arricchimento dell'uranio oltre il 3,6% per 10 anni e di diluire l'uranio arricchito oltre il 20% all'interno del Paese. Tutte queste conferme e smentite non sono ancora state ufficialmente confermate all'emittente televisiva saudita. Resta da chiarire la natura di questa intesa e soprattutto il nodo più complesso: il programma nucleare.

L'Iran sostiene che siano necessarie due fasi distinte: prima si firmerebbe questa intesa preliminare e poi si apriva una seconda fase di 30 o 60 giorni per discutere i dettagli tecnici e i dossier più complessi come quello sul programma nucleare e sulle sanzioni. In cambio, gli Stati Uniti dovrebbero allentare il blocco dei porti iraniani e sbloccare i beni iraniani detenuti all'estero.

Proprio quando il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che, entro domani, deciderà “entro domani” non è certo sfumato il dubbio che, se l'intesa venisse a mancare, la seconda possibilità sarebbe quella di “un nuovo attacco” contro l'Iran





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