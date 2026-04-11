L'invasione del granchio nuotatore: nuova minaccia per il Mediterraneo

Il granchio nuotatore Gonioinfradens giardi, proveniente dall'Indo-Pacifico, si sta diffondendo nelle acque siciliane, rappresentando una nuova minaccia per la biodiversità marina del Mediterraneo. Lo studio evidenzia la rapida espansione della specie e l'importanza di monitoraggio e gestione.

Emergenza migranti. Lungo le coste ioniche della Sicilia orientale si sta insediando un nuovo, inatteso quanto sgradito abitante: il granchio nuotatore Gonioinfradens giardi, proveniente direttamente dalle acque dell’Indo-Pacifico.

Gli esperti dell'Università di Catania, dell’Ente fauna marina Mediterranean e dell'Università di Camerino, in un recente studio pubblicato sulla rivista Acta Ichthyologica et Piscatoria, hanno constatato la rapida espansione di questa specie, evidenziando un’ulteriore tappa della migrazione lessepsiana, un fenomeno che sta drasticamente alterando l'ecosistema del Mar Mediterraneo. L'analisi si basa sui rilevamenti effettuati nel novembre 2025, a Porto Palo di Capo Passero, dove per la prima volta in Italia è stato individuato un esemplare di Gonioinfradens giardi. L’evento, purtroppo, non si è rivelato isolato. Nei successivi due mesi, fino a gennaio 2026, grazie alla preziosa collaborazione con i pescatori locali, i ricercatori hanno documentato la presenza di altri 11 individui, mappandone accuratamente la distribuzione. Sebbene il numero possa sembrare esiguo a un occhio inesperto, per gli specialisti rappresenta un segnale di allarme significativo, indicando una veloce espansione della specie alloctona e la formazione di popolazioni stabili. Questo evento segna, inoltre, il punto più occidentale mai registrato della sua presenza nel Mediterraneo, accendendo preoccupazioni circa il suo impatto a lungo termine sull’ambiente marino locale. L'arrivo del granchio nuotatore Gonioinfradens giardi, originario dell'Indo-Pacifico, si inserisce nel contesto della migrazione lessepsiana, un processo che vede diverse specie marine spostarsi dal Mar Rosso al Mediterraneo attraverso il canale di Suez. Questo fenomeno è agevolato dall'innalzamento delle temperature delle acque del Mediterraneo, causato dai cambiamenti climatici, che rendono l'ambiente più favorevole all'insediamento di specie non native. Il Gonioinfradens giardi si aggiunge a una lunga lista di “nuovi arrivati”, tra cui il pesce palla maculato (Lagocephalus sceleratus), il pesce scorpione (Pterois volitans), il pesce coniglio scuro (Siganus luridus) e il pesce coniglio striato (Siganus rivulatus). Molte di queste specie producono tossine e, nel Mediterraneo, non hanno predatori naturali, minacciando ulteriormente la biodiversità marina. La migrazione e la stabilizzazione di nuove specie rappresentano una seria minaccia all'equilibrio ecologico, innescando dinamiche complesse all'interno dell'ecosistema. Il crostaceo dell'Indo-Pacifico, come accaduto per il granchio blu (anche se quest'ultimo è di origine atlantica), può competere direttamente con le specie autoctone per risorse alimentari e territoriali, mettendo a rischio la sopravvivenza degli organismi indigeni e potenzialmente compromettendo le attività di pesca. Francesco Tiralongo, primo autore della ricerca, sottolinea che “questo caso si inserisce in una lista crescente di specie che stanno rimodellando gli ecosistemi mediterranei”, evidenziando l'importanza di un monitoraggio continuo, che coinvolga pescatori e cittadini scienziati, per seguire l'evoluzione di questi fenomeni e implementare strategie di gestione efficaci. Alberto Felici, coautore dello studio, aggiunge che “la rapida comparsa di questa specie dimostra la dinamicità e la reattività degli ecosistemi mediterranei ai cambiamenti ambientali”, sottolineando l'importanza di documentare le prime fasi di insediamento per comprendere i futuri scenari ecologici e prendere decisioni gestionali consapevoli e mirate. La ricerca sottolinea la necessità di un approccio integrato per affrontare questa crescente emergenza, che richiede una combinazione di ricerca scientifica avanzata, coinvolgimento attivo delle comunità locali e adozione di politiche di gestione sostenibili





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