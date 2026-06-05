L'invito di Sonia Bruganelli: 'Donate gli organi, è un atto di civiltà'

L'imprenditrice Sonia Bruganelli ha condiviso un video sui social in cui chiede di donare gli organi per salvare la vita di bambini in attesa di un trapianto. La sua esperienza vissuta accanto alla figlia Silvia, che è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico, l'ha portata a riflettere sul valore della vita e sul ruolo della medicina in un'epoca segnata dall'evoluzione tecnologica.

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E la donazione 'è l'unica cosa che può dare un senso a una morte che un senso non ce l'ha' per un importante intervento chirurgico. Nel video condiviso sui social, l'imprenditrice ha innanzitutto ringraziato quanti le sono stati vicini durante il lungo periodo trascorso in ospedale.

'Donate gli organi', è l'invito diretto di Sonia Bruganelli, che spiega come l'esperienza vissuta accanto alla figlia le abbia permesso di capire che ci sono bambini che sono in ospedale da 10 mesi, da undici mesi, in attesa di un cuore o di un polmone. Una riflessione più ampia sul valore della vita e sul ruolo della medicina in un'epoca segnata dall'evoluzione tecnologica.

'Personalmente io credo che nel 2026, in un'epoca in cui tutto sta diventando sostituibile dall'intelligenza artificiale, un atto di civiltà e di rispetto per la vita. Però, 'poter salvare la vita di un bambino, di una bambina, di una donna, di un ragazzo, è un gesto di civiltà'. E, conclude, 'secondo me, è che magari un senso non ce l'ha. È importante capire che nel dolore si può regalare una vita a tutti quei bambini che sono in ospedale'.

Era stato reso noto il 10 maggio, in occasione della Festa della mamma. Sonia Bruganelli non ne ha mai spiegato pubblicamente le ragioni, ma in passato aveva raccontato che. Subito dopo la nascita, Silvia è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico, e in seguito ha riportato un'ipossia cerebrale con conseguenze neurologiche sul piano motorio. E ora, dopo questo nuovo ricovero, anche un aspetto relativo alle condizioni della figlia.

E questo per evitare interpretazioni errate sulla natura dell'operazione affrontata.

'Voglio specificare che. Ha subito un importante intervento ma non un trapianto di cuore'. Una postilla per sottolineare che il suo appello per la donazione di organi non discende da una necessità della figlia. M





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