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L'Iran afferma di aver lanciato missili e droni di avvertimento contro navi da guerra statunitensi nel Golfo di Oman

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L'Iran afferma di aver lanciato missili e droni di avvertimento contro navi da guerra statunitensi nel Golfo di Oman
IranU.S. NavyGolfo Di Oman
📆6/5/2026 12:28 PM
📰Internazionale
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L'Iran accusa la U.S. Navy di molestare il traffico marittimo e sequestrare navi commerciali e petroliere nel Golfo di Oman. La U.S. Navy ha intercettato la nave senza bandiera M/T DAVINA, sottoposta a sanzioni, nell'Oceano Indiano durante la notte.

L'Iran afferma di aver lanciato missili e droni di avvertimento contro navi da guerra statunitensi nel Golfo di Oman. La marina iraniana ha detto di aver sparato avvertimenti con missili e droni contro navi da guerra statunitensi nel Golfo di Oman, accusando la U.S. Navy di molestare il traffico marittimo e sequestrare navi commerciali e petroliere.

I media di stato iraniani hanno riferito che la marina statunitense ha molestato il traffico marittimo e sequestrato navi commerciali e petroliere. In precedenza, il Comando indo-pacifico degli Stati Uniti aveva dichiarato che le forze americane avevano intercettato la nave senza bandiera M/T DAVINA, sottoposta a sanzioni, nell'Oceano Indiano durante la notte. L'Iran accusa la U.S. Navy di molestare il traffico marittimo e sequestrare navi commerciali e petroliere nel Golfo di Oman.

La U.S. Navy ha intercettato la nave senza bandiera M/T DAVINA, sottoposta a sanzioni, nell'Oceano Indiano durante la notte. L'Iran ha ripetutamente minacciato la navigazione all'interno e intorno allo Stretto di Hormuz. Washington applica sanzioni sulle spedizioni di petrolio iraniano e l'Iran accusa la U.S. Navy di molestare il traffico marittimo e sequestrare navi commerciali e petroliere nel Golfo di Oman

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Iran U.S. Navy Golfo Di Oman Stretto Di Hormuz Sanzioni Petrolio

 

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