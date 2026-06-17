L'Iran attende l'accordo con gli Stati Uniti in una situazione di incertezza

L'intesa raggiunta tra Iran e Stati Uniti ha lasciato il Paese in una situazione di incertezza. Da un lato, c'è sollievo per la fine temporanea degli attacchi, ma dall'altro ci sono molte domande sulla durata dell'intesa e la consapevolezza che il regime non è crollato, anzi ne esce rafforzato agli occhi del mondo. Le divisioni attraversano anche lo stesso establishment della Repubblica Islamica, con un'ala pragmatica che vede nel compromesso l'unica via per garantire la salvezza e la sopravvivenza del sistema e i falchi intransigenti contrari a ogni trattativa con Washington.

L'accordo raggiunto tra Iran e Stati Uniti ha lasciato il Paese in una situazione di incertezza. Da un lato, c'è sollievo per la fine temporanea degli attacchi, ma dall'altro ci sono molte domande sulla durata dell'intesa e la consapevolezza che il regime non è crollato, anzi ne esce rafforzato agli occhi del mondo.

Le divisioni attraversano anche lo stesso establishment della Repubblica Islamica, con un'ala pragmatica che vede nel compromesso l'unica via per garantire la salvezza e la sopravvivenza del sistema e i falchi intransigenti contrari a ogni trattativa con Washington





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