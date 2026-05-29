La tensione tra Stati Uniti e Iran è ancora alta, ma sembra che ci siano speranze per un accordo di pace. Il presidente Donald Trump sta valutando un accordo tra Stati Uniti e Iran per estendere il cessate il fuoco e aprire lo stretto di Hormuz.

L' Iran chiede azioni e non parole dopo che i funzionari statunitensi hanno dichiarato che l' accordo di pace è vicino. La tensione tra Stati Uniti e Iran è ancora alta, ma sembra che ci siano speranze per un accordo di pace .

Il presidente Donald Trump sta valutando un accordo tra Stati Uniti e Iran per estendere il cessate il fuoco e aprire lo stretto di Hormuz. L'Iran ha detto di essere alla ricerca di azioni, non di parole, da parte degli Stati Uniti. Il principale negoziatore iraniano, Mohammad Baqer Qalibaf, ha dichiarato che l'Iran non ha fiducia nelle garanzie e nelle parole, ma solo nelle azioni.

Il conflitto tra Stati Uniti e Iran è stato lanciato il 28 febbraio e ha già causato migliaia di morti, principalmente in Iran e in Libano. La tensione è ancora alta e sembra che non ci siano speranze per un accordo di pace. L'Iran ha chiesto la fine delle sanzioni e la liberazione dei beni congelati. Gli Stati Uniti hanno chiesto l'abbandono del programma nucleare iraniano, che l'Iran dice essere per scopi pacifici.

La situazione è complessa e sembra che non ci siano speranze per un accordo di pace. La tensione tra Stati Uniti e Iran è ancora alta e sembra che non ci siano speranze per un accordo di pace





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