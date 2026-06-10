L'Iran colpisce basi statunitensi in Giordania e nel Golfo in risposta agli attacchi americani

Le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno lanciato attacchi contro una base americana in Giordania e altre 21 basi nel Golfo come rappresaglia per i raid statunitensi nello Stretto di Hormuz. Gli scambi rappresentano una delle più grandi escalation dal cessate il fuoco di aprile.

Le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno dichiarato di aver condotto attacchi contro una base statunitense in Giordania e altre 21 basi nel Golfo mercoledì, come rappresaglia per i raid americani intorno allo Stretto di Hormuz, secondo quanto riportato dai media iraniani.

Gli scontri rappresentano uno dei più grandi scambi di ostilità da quando i due paesi hanno raggiunto un cessate il fuoco ad aprile. Gli attacchi iraniani, che hanno incluso anche raid in Kuwait e Bahrein, sono arrivati dopo che l'esercito statunitense ha annunciato su X di aver preso di mira le difese aeree iraniane, le stazioni di controllo a terra e i siti radar di sorveglianza vicino allo stretto, in risposta a quello che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha definito l'abbattimento di un elicottero Apache americano martedì.

'Credo che la risposta debba essere molto forte, molto potente, ed è esattamente quello che è stata', ha detto Trump alla ABC News martedì. L'escalation della violenza aumenta i dubbi sulle prospettive di un accordo per porre fine alla guerra iniziata il 28 febbraio con attacchi congiunti USA-Israele contro l'Iran. Teheran ha risposto sparando contro i vicini del Golfo che ospitano basi americane e ha quasi bloccato lo Stretto di Hormuz, una via vitale per il petrolio e il gas.

Gli ultimi raid statunitensi sono durati circa quattro ore prima che il Comando Centrale degli Stati Uniti pubblicasse poco prima delle 21:00 ET (01:00 GMT di mercoledì) che erano terminati. Un funzionario statunitense ha dichiarato che sono stati colpiti quasi 20 obiettivi iraniani. I media statali iraniani hanno riferito che l'isola di Qeshm e la città portuale di Sirik, nello Stretto di Hormuz, sono state attaccate.

Suoni di esplosioni sono stati uditi nella vicina Bandar Abbas e successivamente nei pressi di Jask, vicino all'ingresso dello stretto, hanno riferito i media iraniani citando fonti locali e residenti. Le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno dichiarato in risposta di aver preso di mira quattro siti della base americana di al-Azraq in Giordania con missili a lunga gittata, secondo quanto riportato dai media iraniani.

Le Guardie hanno detto che gli obiettivi includevano hangar per caccia F-35 e un centro di comando e controllo, e hanno avvertito di essere pronte a dare una risposta 'schiacciante e decisiva' a qualsiasi ulteriore attacco americano. Le forze armate giordane hanno dichiarato mercoledì di aver intercettato e abbattuto cinque missili lanciati dall'Iran verso al-Azraq. I militari hanno aggiunto che i detriti dell'intercettazione sono caduti sul territorio giordano senza causare feriti o danni materiali.

L'esercito kuwaitiano ha dichiarato che i suoi sistemi di difesa aerea stavano ingaggiando bersagli aerei ostili e ha invitato il pubblico a seguire le istruzioni di sicurezza ufficiali, dopo che le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno dichiarato di aver preso di mira la base Ali Al Salem in Kuwait con droni. Le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno detto in precedenza di aver attaccato la Quinta Flotta americana in Bahrein con droni e minacciato 'risposte più severe' se le ostilità continueranno, secondo quanto riportato dai media.

Il ministero dell'Interno del Bahrein ha dichiarato che è stata fatta suonare una sirena di allarme e ha invitato il pubblico a recarsi in luoghi sicuri. Le difese aeree hanno respinto gli attacchi iraniani, ha dichiarato poco dopo un consigliere mediatico del re del Bahrein in un post su X. Un funzionario americano, che ha parlato a condizione di anonimato, ha detto che le prime valutazioni mostrano che quasi tutti i missili e i droni lanciati dall'Iran sono stati intercettati e che non sono stati immediatamente segnalati danni a personale statunitense o a strutture americane.

Il Pentagono non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento. Reuters non ha potuto verificare immediatamente i rapporti dal campo di battaglia. Martedì, un elicottero Apache americano è stato abbattuto da un drone d'attacco iraniano monodirezionale, secondo un funzionario americano che ha parlato a condizione di anonimato. Due piloti coinvolti nell'incidente dell'elicottero sono rimasti illesi, ha detto Trump.

I media statali iraniani hanno citato una fonte militare che ha dichiarato che nelle precedenti 24 ore non erano state condotte operazioni aeree offensive nello Stretto di Hormuz. Un drone di superficie della Marina americana ha trovato e soccorso i due membri dell'equipaggio, ha detto l'esercito americano, dopo che l'elicottero d'attacco dell'esercito è caduto in acque vicino alla costa dell'Oman mentre era in pattuglia intorno alle 3:00 di martedì (23:00 GMT di lunedì). Il Comando Centrale americano non ha fornito spiegazioni per l'incidente





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