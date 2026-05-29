L'Iran e gli Stati Uniti discutono per estendere il cessate il fuoco e avviare negoziati sul programma nucleare

L'Iran e gli Stati Uniti stanno discutendo per estendere il loro cessate il fuoco al fine di avviare negoziati su questioni che includono il programma nucleare di Teheran, per il quale Washington insiste che l'Iran non deve essere in grado di produrre un'arma nucleare. Mentre gran parte dell'infrastruttura iraniana per l'enrichimento dell'uranio è stata distrutta o gravemente danneggiata quando Israele e gli Stati Uniti l'hanno bombardata nel giugno scorso, una grande parte dell'uranio arricchito di alto livello che l'Iran aveva accumulato è pensato che sia sopravvissuto. Questo è il principale preoccupazione degli Stati Uniti in vista dei negoziati nucleari.

L' Iran e gli Stati Uniti stanno discutendo per estendere il loro cessate il fuoco al fine di avviare negoziati su questioni che includono il programma nucleare di Teheran, per il quale Washington insiste che l' Iran non deve essere in grado di produrre un'arma nucleare.

Mentre gran parte dell'infrastruttura iraniana per l'enrichimento dell'uranio è stata distrutta o gravemente danneggiata quando Israele e gli Stati Uniti l'hanno bombardata nel giugno scorso, una grande parte dell'uranio arricchito di alto livello che l'Iran aveva accumulato è pensato che sia sopravvissuto. Questo è il principale preoccupazione degli Stati Uniti in vista dei negoziati nucleari.

Il venerdì scorso Trump ha detto in un post di social media che l'Iran deve accettare che l'uranio arricchito sepolto sottoterra dopo gli attacchi statunitensi precedenti debba essere





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