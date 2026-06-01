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L'Iran imputa la lentezza degli sforzi per porre fine al conflitto con gli Stati Uniti

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L'Iran imputa la lentezza degli sforzi per porre fine al conflitto con gli Stati Uniti
IranStati UnitiConflitto
📆6/1/2026 9:37 AM
📰Internazionale
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Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano ha detto che la mancanza di fiducia e le posizioni contraddittorie di Washington sono alla base della lentezza degli sforzi per porre fine al conflitto tra Stati Uniti e Iran.

L' Iran ha imputato la lentezza degli sforzi per porre fine al conflitto tra Stati Uniti e Iran alla mancanza di fiducia, alle posizioni contraddittorie di Washington e ai continui attacchi israeliani nella regione.

I negoziati tra i due paesi sono iniziati tra gravi sospetti e sfiducia e lo scambio di messaggi avviene in questa atmosfera. Il portavoce del ministero degli Esteri Esmaeil Baghaei ha detto che se i messaggi contraddittori fanno parte di una tattica negoziale degli Stati Uniti, non funzioneranno con l'Iran, mentre se riflettono il disordine all'interno dell'amministrazione americana, Washington dovrebbe raggiungere una posizione chiara e definitiva il prima possibile.

Baghaei ha detto che Teheran considera le azioni israeliane nella regione, compreso il Libano, come inseparabili da quelle degli Stati Uniti. I suoi commenti sul Libano hanno fatto seguito all'ordine del Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu di riprendere gli attacchi militari contro i sobborghi meridionali di Beirut, una roccaforte di Hezbollah nota come Dahiyeh.

Baghaei ha aggiunto che non ci sono ancora stati negoziati sui dettagli del dossier nucleare e ha affermato che Teheran sta portando avanti la sua richiesta principale di sbloccare i fondi congelati. Ha accusato gli Stati Uniti di aver violato il cessate il fuoco con attacchi alle province meridionali dell'Iran, affermando che tale condotta ha approfondito la sfiducia e ha dato diritto all'Iran di adottare misure difensive reciproche in base al principio dell'autodifesa.

Gli Stati Uniti hanno dichiarato di aver colpito siti militari iraniani nel fine settimana e le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno detto lunedì di aver preso di mira una base statunitense in Kuwait in risposta. Baghaei ha invitato i Paesi della regione a imparare dal passato e a non lasciare che gli Stati Uniti e Israele usino le loro capacità contro l'Iran. La situazione è tuttora delicata e i negoziati sembrano essere lontani da una soluzione definitiva

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Iran Stati Uniti Conflitto Negoziati Fiducia Posizioni Contraddittorie

 

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