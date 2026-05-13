L'Iran minaccia l'opzione nucleare: tensioni crescenti tra Teheran, Washington e Pechino

In un clima di estrema tensione, l'Iran avverte che potrebbe arricchire l'uranio al 90 percento in caso di nuovi attacchi, mentre Trump valuta l'invio di truppe e cerca il supporto della Cina.

L' Iran ha lanciato una minaccia senza precedenti che ha scosso profondamente l'equilibrio geopolitico del Medio Oriente, segnando un punto di non ritorno nella retorica diplomatica di Teheran.

Per la prima volta, le autorità iraniane hanno dichiarato esplicitamente che, qualora dovesse ricominciare l'escalation bellica o verificarsi nuovi attacchi sul proprio territorio, l'opzione di puntare apertamente alla bomba atomica diventerebbe una concreta possibilità strategica. Ebrahim Rezaei, portavoce della commissione per la sicurezza nazionale, ha sottolineato con fermezza che una delle opzioni percorribili in caso di un nuovo attacco esterno potrebbe essere l'arricchimento dell'uranio fino al livello del 90 percento.

Questo dato tecnico non è affatto casuale, poiché tale soglia è universalmente considerata quella idonea per la creazione di testate nucleari belliche. La questione, di portata storica, verrà discussa all'interno del Parlamento iraniano, segnalando che non si tratta di una semplice provocazione isolata o di una dichiarazione impulsiva, ma di una possibile strategia di stato coordinata per garantire la sopravvivenza del regime di fronte a potenziali aggressioni esterne.

L'annuncio ha generato un'ondata di allerta nelle capitali occidentali, poiché l'eventualità di un Iran dotato di armi nucleari cambierebbe radicalmente gli equilibri di potere in tutta l'Asia occidentale. Parallelamente a queste dichiarazioni, l'amministrazione statunitense guidata da Donald Trump si trova in una fase di valutazione critica e strategica.

Mentre il fronte diplomatico rimane bloccato in una situazione di stallo quasi totale, con le trattazioni che non sembrano portare a alcun compromesso sostenibile, Trump ha convocato i vertici delle forze armate per analizzare in dettaglio la fattibilità e le possibili conseguenze di una ripresa dei raid militari contro obiettivi strategici e installazioni chiave in Iran. Tuttavia, sembra che una decisione definitiva e immediata non venga presa per evitare un'escalation incontrollata prima di aver esplorato ogni via diplomatica di pressione.

L'attenzione della Casa Bianca è ora rivolta all'importante incontro previsto per giovedì in Cina con il presidente Xi Jinping. Trump intende fare pressione su Pechino affinché utilizzi le proprie leve diplomatiche, economiche e politiche per moderare le ambizioni di Teheran e convincere il governo iraniano a fare un passo indietro.

Questo complesso triangolo di influenze tra Washington, Pechino e Teheran rende la situazione estremamente volatile, poiché ogni mossa diplomatica è pesata in funzione di un possibile conflitto aperto che potrebbe coinvolgere diverse potenze globali. Nel frattempo, la tensione geopolitica si riflette pesantemente anche nella comunicazione interna degli Stati Uniti e nel rapporto tra il potere politico e l'informazione.

Trump non ha risparmiato critiche feroci e pubbliche verso i media, arrivando a definire traditori coloro che sostengono che Teheran stia ottenendo una vittoria strategica nel conflitto o che l'approccio statunitense sia inefficace. Oltre alla guerra verbale, l'attenzione internazionale si sposta verso lo Stretto di Hormuz, un punto nevralgico per l'economia globale attraverso il quale transita una quota massiccia del petrolio mondiale.

La possibilità che l'Iran utilizzi mine marine per bloccare il traffico navale rappresenta un rischio concreto e imminente, spingendo nazioni come l'Italia a pianificare l'eventuale invio di navi militari per proteggere le rotte commerciali e garantire la sicurezza della navigazione. Il ruolo dei Pasdaran, i Guardiani della Rivoluzione, rimane centrale in questa strategia di deterrenza e provocazione, coordinando le operazioni di difesa e le minacce all'estremità del Golfo.

L'impatto economico di un'eventuale guerra totale sarebbe devastante, non solo per i costi militari diretti e ingenti sostenuti da USA e Israele, ma anche per un'impennata dell'inflazione globale che colpirebbe duramente i paesi più fragili. La storia dei conflitti nel Golfo dal 1979 a oggi dimostra che ogni crisi in quest'area ha ripercussioni immediate sui mercati energetici mondiali, rendendo l'attuale minaccia nucleare un fattore di instabilità globale senza precedenti che mette a rischio la stabilità finanziaria di molti Stati





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