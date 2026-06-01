L'Iran accusa gli Stati Uniti e Israele di violare il cessate il fuoco in Libano e ha chiesto la garanzia di un cessate il fuoco in Libano per qualsiasi accordo volto a porre fine alla guerra.

Il presidente iraniano ha dichiarato che l'Iran non avrà più dialogo con gli Stati Uniti fino a quando non saranno accolte le richieste dell'Iran e di Hezbollah .

L'Iran accusa gli Stati Uniti e Israele di violare il cessate il fuoco in Libano e ha chiesto la garanzia di un cessate il fuoco in Libano per qualsiasi accordo volto a porre fine alla guerra. L'Iran ha anche avvertito i residenti del nord di Israele di evacuare le proprie abitazioni nel caso in cui Israele dovesse portare a termine gli attacchi contro la periferia sud di Beirut.

L'Iran ha anche bloccato lo scambio di messaggi con gli Stati Uniti attraverso i mediatori e ha chiesto di bloccare completamente lo Stretto di Hormuz e lo Stretto di Bab al-Mandeb in risposta all'escalation delle operazioni militari israeliane in Libano. L'Unione Europea ha intervento chiedendo a Israele di fermare l'escalation militare in Libano e di rispettare la sovranità e l'integrità territoriale del Libano





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