La TV di Stato iraniana ha riferito mercoledì che gli Stati Uniti avrebbero posto fine al blocco navale delle spedizioni iraniane, citando un memorandum d'intesa in corso di negoziazione tra le due parti per porre fine alla guerra che ha bloccato le forniture energetiche globali attraverso la strategica via d'acqua. L'Iran potrebbe ripristinare la navigazione attraverso lo Stretto di Hormuz ai livelli prebellici entro un mese in un accordo quadro con gli Stati Uniti che includerà anche il ritiro delle forze statunitensi dalle vicinanze.

L'Iran potrebbe aprire lo Stretto di Hormuz entro un mese se le condizioni sono concordate, dice la TV di Stato. Un drone mostra le navi ancorate nello Stretto di Hormuz, viste da Musandam, Oman, 25 maggio 2026.

REUTERS/Stringer/Foto d'archivio. La TV di Stato iraniana ha riferito mercoledì che gli Stati Uniti avrebbero posto fine al blocco navale delle spedizioni iraniane, citando un memorandum d'intesa in corso di negoziazione tra le due parti per porre fine alla guerra che ha bloccato le forniture energetiche globali attraverso la strategica via d'acqua. La TV di Stato iraniana ha detto di aver ottenuto una bozza non ufficiale del MOU, anche se non è definitiva e potrebbe non essere concordata.

L'Iran potrebbe ripristinare la navigazione attraverso lo Stretto di Hormuz ai livelli prebellici entro un mese in un accordo quadro con gli Stati Uniti che includerà anche il ritiro delle forze statunitensi dalle vicinanze. La TV di Stato iraniana ha riferito mercoledì che gli Stati Uniti avrebbero posto fine al blocco navale delle spedizioni iraniane, citando un memorandum d'intesa in corso di negoziazione tra le due parti per porre fine alla guerra che ha bloccato le forniture energetiche globali attraverso la strategica via d'acqua.

La TV di Stato iraniana ha detto di aver ottenuto una bozza non ufficiale del MOU, anche se non è definitiva e potrebbe non essere concordata. L'Iran potrebbe ripristinare la navigazione attraverso lo Stretto di Hormuz ai livelli prebellici entro un mese in un accordo quadro con gli Stati Uniti che includerà anche il ritiro delle forze statunitensi dalle vicinanze.

La TV di Stato iraniana ha riferito mercoledì che gli Stati Uniti avrebbero posto fine al blocco navale delle spedizioni iraniane, citando un memorandum d'intesa in corso di negoziazione tra le due parti per porre fine alla guerra che ha bloccato le forniture energetiche globali attraverso la strategica via d'acqua. La TV di Stato iraniana ha detto di aver ottenuto una bozza non ufficiale del MOU, anche se non è definitiva e potrebbe non essere concordata.

L'Iran potrebbe ripristinare la navigazione attraverso lo Stretto di Hormuz ai livelli prebellici entro un mese in un accordo quadro con gli Stati Uniti che includerà anche il ritiro delle forze statunitensi dalle vicinanze. La TV di Stato iraniana ha riferito mercoledì che gli Stati Uniti avrebbero posto fine al blocco navale delle spedizioni iraniane, citando un memorandum d'intesa in corso di negoziazione tra le due parti per porre fine alla guerra che ha bloccato le forniture energetiche globali attraverso la strategica via d'acqua.

La TV di Stato iraniana ha detto di aver ottenuto una bozza non ufficiale del MOU, anche se non è definitiva e potrebbe non essere concordata. L'Iran potrebbe ripristinare la navigazione attraverso lo Stretto di Hormuz ai livelli prebellici entro un mese in un accordo quadro con gli Stati Uniti che includerà anche il ritiro delle forze statunitensi dalle vicinanze.

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