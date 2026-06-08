Il presidente del parlamento iraniano, Mohammad Baqer Qalibaf, ha dichiarato che l'Iran non si arrenderà e che combatterà per la sua sovranità e la sua sicurezza.

L'Iran promette di trasformare il blocco navale degli Stati Uniti in un'altra sconfitta per il 'nemico'. Il presidente del parlamento iraniano, Mohammad Baqer Qalibaf, ha dichiarato che il suo paese non si limiterà a combattere o a negoziare con gli Stati Uniti , ma piuttosto combatterà e negozierà con i suoi tempi.

Qalibaf ha aggiunto che l'obiettivo dell'Iran è la fine della guerra e una sicurezza stabile, e che non ha alcuna fiducia nella controparte. La dichiarazione di Qalibaf è stata fatta nel contesto della crisi diplomatica tra l'Iran e gli Stati Uniti, che è stata scatenata dalla decisione degli Stati Uniti di stabilire un blocco navale nel Golfo Persico. L'Iran ha già annunciato che non si arrenderà e che continuerà a combattere per la sua sovranità e la sua sicurezza.

La crisi è stata aggravata dalla decisione degli Stati Uniti di aumentare la presenza militare nel Golfo Persico e di eseguire esercitazioni militari in collaborazione con gli alleati. L'Iran ha già accusato gli Stati Uniti di aver violato il diritto internazionale e di aver minacciato la sua sicurezza. La crisi è stata descritta come una delle più gravi della regione da molti anni e ha creato preoccupazioni per la stabilità della regione.

Molti esperti hanno previsto che la crisi potrebbe portare a una escalation militare e che gli Stati Uniti potrebbero eseguire un attacco militare contro l'Iran. Tuttavia, la decisione di Qalibaf di combattere e negoziare con i suoi tempi potrebbe essere un segnale che l'Iran è pronto a negoziare e a trovare una soluzione pacifica alla crisi





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