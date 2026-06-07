L'Iran respinge le richieste di risarcimento degli alleati del Golfo minacciando ritorsioni

Il viceministro degli Esteri iraniano Kazem Gharibabadi ha risposto alle notizie secondo cui gli Stati Uniti potrebbero usare i beni congelati iraniani per compensare gli alleati del Golfo, affermando che qualsiasi sequestro senza consenso costituirebbe un atto illecito e provocherebbe una risposta appropriata da parte di Teheran.

Teheran, 7 giugno - Il viceministro degli Esteri iraniano Kazem Gharibabadi ha dichiarato oggi che i governi regionali 'non sono nella posizione di chiedere risarcimenti', rispondendo a notizie secondo cui gli Stati Uniti potrebbero utilizzare i beni iraniani congelati per compensare gli alleati del Golfo per i danni subiti durante il conflitto.

In un post sul social network X, Gharibabadi ha sottolineato che i beni iraniani 'non sono né un bottino di guerra per Washington né un fondo di pagamento per i suoi alleati'. La replica arriva dopo che Reuters, citando una fonte a conoscenza del dossier, ha riferito sabato che l'amministrazione americana intende mettere a disposizione degli alleati del Golfo le risorse iraniane per sostenere la ricostruzione e le riparazioni per danni futuri causati da Teheran.

La stessa fonte ha aggiunto che gli Stati Uniti valuterebbero anche l'utilizzo di tali beni per coprire i danni passati, e che il segretario al Tesoro Scott Bessent ha incaricato un team di valutare l'entità dei danni già inflitti dall'Iran agli alleati del Golfo. Durante la guerra, l'Iran ha lanciato attacchi missilistici e con droni contro diversi paesi del Golfo, dichiarando di voler colpire interessi statunitensi e israeliani nella regione.

Sabato, Teheran ha affermato di aver lanciato missili balistici contro basi americane in Kuwait e Bahrain. Il comando militare statunitense ha riferito che sei missili sono stati intercettati e un settimo non ha raggiunto il bersaglio, mentre il Kuwait ha segnalato danni materiali ma nessuna vittima e il Bahrein ha invitato i residenti a cercare rifugio.

Secondo un rapporto di Rystad Energy di aprile, il conflitto in Medio Oriente potrebbe generare costi di riparazione per le sole infrastrutture energetiche fino a 58 miliardi di dollari. Gharibabadi ha avvertito che qualsiasi sequestro, trasferimento o allocazione dei beni iraniani senza il consenso del governo di Teheran costituirebbe 'un nuovo atto internazionalmente illecito', che farebbe sorgere la responsabilità degli Stati Uniti proprio mentre Washington afferma di cercare negoziati e comprensione con l'Iran.

Tale mossa provocherebbe anche una 'risposta appropriata' da parte iraniana, senza ulteriori dettagli. L'Iran chiede da tempo il rilascio di una parte dei suoi fondi congelati dagli Stati Uniti nell'ambito di un quadro negoziale per porre fine al conflitto. Gharibabadi ha accusato alcuni governi regionali di aver messo il proprio territorio e le proprie strutture al servizio dell'aggressione contro l'Iran, escludendoli quindi dalla possibilità di chiedere risarcimenti.

Al contrario, ha affermato che tali governi devono risarcire integralmente l'Iran per i danni subiti. Le richieste di Teheran per porre fine alla guerra includono lo sblocco di miliardi di dollari di beni congelati, la rimozione delle sanzioni statunitensi e internazionali, e il riconoscimento della sua influenza sullo Stretto di Hormuz. La tensione rimane alta nella regione, con implicazioni globali per la sicurezza energetica e la stabilità geopolitica.

Le trattative tra Washington e Teheran procedono a rilento, mentre entrambe le parti cercano di rafforzare le proprie posizioni. Gli analisti ritengono che l'escalation retorica potrebbe preludere a nuovi scontri, mettendo a rischio la fragile tregua in vigore da alcune settimane. Nel frattempo, i paesi del Golfo monitorano con attenzione gli sviluppi, temendo un allargamento del conflitto che potrebbe coinvolgere direttamente le loro infrastrutture vitali.

Le dichiarazioni di Gharibabadi rappresentano un chiaro segnale della determinazione iraniana a non cedere sulle proprie rivendicazioni, mentre gli Stati Uniti cercano di utilizzare le risorse finanziarie di Teheran come leva negoziale. L'evoluzione della situazione resta incerta, con possibili ripercussioni sul mercato petrolifero globale





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