L'Iran risponde alla neutralizzazione di petroliere irachene da parte delle forze militari USA con l'accusa di 'avventurismo capriccioso'

Le forze militari USA 'neutralizzano', colpendole, due petroliere irachene e scatenano l'ira di Teheran che, a stretto giro, accusano Washington di 'avventurismo capriccioso' e di 'comportamento sconsiderato'. Il negoziato per la conclusione del conflitto tra le parti continua a navigare in acque incerte, con il rischio che salti una tregua precaria sotto la rinnovata minaccia del presidente Donald Trump di dare vita a un'azione militare 'con molta più forza', in caso di mancata intesa sulla sua proposta di pace.

Le forze militari USA 'neutralizzano', colpendole, due petroliere irachene e scatenano l'ira di Teheran che, a stretto giro, accusano Washington di 'avventurismo capriccioso' e di 'comportamento sconsiderato'.

Il negoziato per la chiusura del conflitto tra le parti continua a navigare in acque incerte, con il rischio che salti una tregua molto precaria sotto la rinnovata minaccia del presidente Donald Trump di dare vita a un'azione militare 'con molta più forza', in caso di mancata intesa sulla sua proposta di pace. Per approfondire, Agenzia ANSA Medio Oriente, la giornata dell'8 maggio - LIVEBLOG Centcom: 'Neutralizzate due petroliere iraniane nel Golfo di Oman'. Trump: 'Firmino o colpiamo'.

Teheran: 'La proposta Usa ancora in fase di valutazione'. L'accordo con l'Iran 'potrebbe non accadere, ma potrebbe accadere da un giorno all'altro'. Vogliono un accordo più di quanto lo vuole io', ha rincarato il tycoon in uno dei suoi commenti rilasciati nelle ultime ore, segnalando la sua crescente frustrazione per lo stallo delle trattative. Ha assicurato, ancora una volta, che Teheran 'avrà molti problemi' se non firma alla chiusura delle trattative che, a suo dire, 'stanno andando bene'.

Da Roma, invece, il segretario di Stato Marco Rubio ha ostentato prudenza e lanciato un avvertimento.

'Vedremo cosa succederà', ha osservato Rubio, 'ci sarà uno sviluppo nelle prossime ore, in Iran sono frammentati ma spero davvero in una proposta seria da parte loro'. Avvertendo poi che 'se qualcuno lancia i missili, non può non attendersi una risposta. Ogni nazione si deve chiedere 'vogliamo normalizzare che una nazione controlli una via d'acqua?

'', ha stata poi la domanda retorica di Rubio e 'se la risposta è no', bisogna essere pronti' a qualcosa di più che parole forti', ha notato, mentre si consolida l'ipotesi di un'iniziativa a trazione Francia e Regno Unito sulla riapertura a fine conflitto di Hormuz. Video Trump: 'Il cessate il fuoco con l'Iran resta in vigore'.

Ciò che è certo è che gli sforzi negoziali proseguono a tutto tondo, così come i colpi sotto la cintola che rischiano di far saltare il precario cessate il fuoco. Il vicepresidente americano JD Vance ha incontrato alla Casa Bianca il premier del Qatar, lo sceicco Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, avendo in agenda la discussione dei negoziati in corso con l'Iran.

I qatarini, come ha ricordato Axios, rappresentano un canale di comunicazione riservato fondamentale tra Stati Uniti e Iran, nel complesso dialogo per porre fine alla guerra





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