L'Iran ha rivendicato di aver colpito una base aerea degli Stati Uniti in risposta a un attacco militare americano vicino all'aeroporto di Bandar Abbas, secondo la Tasnim news agency. La base americana è stata colpita da una serie di missili e droni, secondo il Kuwait, che ospita una grande base americana.

L' Iran rivendica di aver colpito una base aerea degli Stati Uniti in risposta a un attacco militare americano vicino all'aeroporto di Bandar Abbas , secondo la Tasnim news agency.

La Guardia rivoluzionaria iraniana ha dichiarato di aver colpito la base aerea dagli Stati Uniti da cui era partito l'attacco contro lo stazione di controllo vicino a Bandar Abbas. La base americana è stata colpita da una serie di missili e droni, secondo il Kuwait, che ospita una grande base americana. Israele ha anche riferito di aver sentito il suono delle sirene per segnalare attività di aerei ostili in Israele settentrionale.

Le quotazioni dell'oro, che erano crollate del 5% martedì, sono tornate a salire dopo la notizia dell'escalation delle ostilità. Le future di petrolio statunitensi sono salite di più del 3%, mentre le azioni sono scese e il dollaro è salito. La guerra ha già ucciso migliaia di persone e ha mandato i prezzi energetici globali alle stelle dal suo inizio il 28 febbraio con gli attacchi statunitensi e israeliani.

Trump ha ripetutamente detto che la fine della guerra è vicina, ma ha detto ai media in una riunione del gabinetto martedì che non era ancora soddisfatto di un accordo con l'Iran e che gli Stati Uniti non stavano discutendo di ridurre le sanzioni contro di esso. Ha respinto un rapporto della TV statale iraniana che affermava di aver ottenuto un progetto di accordo non ufficiale per riportare i traffici commerciali attraverso lo stretto ai livelli prebellici entro un mese, con l'Iran e l'Oman che gestivano insieme il traffico.

Trump ha detto che nessun paese avrebbe il controllo sullo stretto e ha sembrato minacciare l'Oman, un paese con cui gli Stati Uniti hanno decenni di legami militari ed economici.

"Nessuno controlla (lo stretto)", ha detto Trump. "È acque internazionali e l'Oman si comporterà come tutti gli altri o dovremo far saltare in aria. Capiscono, andranno bene.

", Trump ha detto. L'ambasciata di Oman a Washington non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento. L'Iran insisteva sulla liberazione dei fondi iraniani, secondo il sottosegretario del Consiglio di sicurezza nazionale, Ali Bagheri Kani, secondo un rapporto della Tasnim.

"Stiamo cercando la liberazione di tutti gli assetti iraniani bloccati dagli Stati Uniti, e questo è il diritto legale della nazione iraniana", ha detto Kani. "Gli assetti iraniani devono essere restituiti completamente e senza condizioni in Iran.

", L'Iran ha detto che le sanzioni, lo smantellamento della sua capacità nucleare e la chiusura dello stretto di Hormuz, che gestiva il 20% del traffico mondiale di petrolio e gas liquefatto prima della guerra, sono i punti principali di discussione per porre fine al conflitto di tre mesi. Lo stretto è coperto dalla legge internazionale che garantisce ai vascelli stranieri il diritto di passare attraverso.

Il dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha aggiunto la Persiana Golf Strait Authority, l'ente iraniano istituito per gestire il passaggio attraverso lo stretto, alla lista delle persone e delle entità sanzionate che rappresentano una minaccia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti. La TV statale iraniana ha detto che il progetto di accordo avrebbe anche comportato il ritiro delle forze militari statunitensi dalla zona immediata, anche se ha detto che il problema delle truppe statunitensi nella regione avrebbe avuto bisogno di ulteriori discussioni.

La Casa Bianca ha respinto il rapporto come una "falsa notizia completa". Tehran non ha commentato. Il rapporto della TV iraniana sul progetto di accordo non ha menzionato il programma nucleare iraniano, che gli Stati Uniti vogliono smantellare. Le fonti iraniane hanno detto che le discussioni sul programma nucleare saranno trattate nella seconda fase delle negoziazioni - qualcosa che potrebbe non essere accettabile per alcuni dei più stretti sostenitori di Trump.

L'Iran dice che il suo programma nucleare è solo per scopi pacifici.

"La linea di fondo è che l'Iran non avrà mai un'arma nucleare", ha detto il segretario di Stato degli Stati Uniti Marco Rubio in una riunione del gabinetto





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