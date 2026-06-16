L'Iran si apre con un pareggio alla Coppa del Mondo 2026

La partita d'esordio dell'Iran alla Coppa del Mondo 2026 è stata segnata da un'atmosfera politicamente carica, con i tifosi iraniani che hanno manifestato fedeltà nettamente diverse.

La partita d'esordio dell'Iran alla Coppa del Mondo 2026 è stata segnata da un'atmosfera politicamente carica, con i tifosi iraniani che hanno manifestato fedeltà nettamente diverse.

La squadra ha recuperato due volte per assicurarsi un pareggio per 2-2 con la Nuova Zelanda, ma la partita è stata più significativa per le alleanze politiche che per il calcio in campo. La presenza di tifosi che hanno sventolato bandiere e cantato cori ha creato un'atmosfera unica, con alcuni che hanno manifestato in favore del governo iraniano e altri che hanno espresso opposizione.

La partita è stata giocata in un clima di forte tensione tra l'Iran e gli Stati Uniti, che hanno forzato la squadra iraniana a stabilirsi a Tijuana, in Messico, e a fare la spola attraverso il confine per una Coppa del Mondo in cui tutte e tre le partite della fase a gironi si giocano sul suolo statunitense. Nonostante la partita sia stata segnata da un contesto politico complesso, la squadra di Amir Ghalenoei è riuscita a mantenere la calma e a giocare una partita equilibrata





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