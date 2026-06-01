L'Iran sospende le trattative con gli Stati Uniti dopo gli attacchi in Libano

L'Iran ha sospeso le trattative indirette con gli Stati Uniti dopo che Israele ha ordinato alle truppe di penetrare più a fondo in Libano per combattere l'Hezbollah sostenuto da Teheran.

L' Iran ha sospeso le trattative indirette con gli Stati Uniti dopo che Israele ha ordinato alle truppe di penetrare più a fondo in Libano per combattere l' Hezbollah sostenuto da Teheran.

Secondo l'agenzia di notizie iraniana Tasnim, ciò complica i tentativi diplomatici di porre fine ai tre mesi di guerra. Tasnim ha detto che il team di negoziazione dell'Islamico Repubblica ha interrotto gli scambi di messaggi con Washington attraverso mediatori a causa degli attacchi in Libano, dove la guerra americano-israeliana contro l'Iran ha riaccenduto il conflitto di Israele con l'Hezbollah.

La mossa pone un ulteriore ostacolo alle speranze di un fine rapido alla crisi, dopo che l'Iran ha detto di aver attaccato una base aerea americana a seguito degli attacchi settimanali americani su obiettivi militari iraniani che hanno ulteriormente messo in discussione una fragile tregua. Il presidente americano Donald Trump aveva già ribadito su social media che credeva che Teheran volesse raggiungere un accordo.

Ma le speranze di un breakthrough sono state temperate dai commenti degli ufficiali iraniani che criticavano la





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