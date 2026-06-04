L'Iran usa il controllo dello Stretto di Hormuz come nuova arma economica, minaccia i prezzi del petrolio

Teheran ha istituito un'autorità ad hoc per gestire il traffico marittimo nello Stretto di Hormuz, imponendo pedaggi milionari alle petroliere. Gli Stati Uniti minacciano sanzioni, mentre gli analisti prevedono un forte aumento del prezzo del greggio e rischi di crisi globale se non si raggiungerà un accordo entro il 2026.

L' Iran ha scoperto una nuova forma di potere strategico, definita da alcuni analisti come una sorta di "arma nucleare" non convenzionale, grazie anche alle politiche adottate durante l'amministrazione Trump.

La CNN dipinge un quadro preoccupante per l'economia globale: anche se Teheran e Washington dovessero raggiungere un accordo per porre fine alle ostilità, lo Stretto di Hormuz rimarrebbe comunque sotto il controllo dei Pasdaran, le forze di sicurezza iraniane. Queste ultime hanno dimostrato la capacità di dominare il tratto marittimo con un numero relativamente contenuto di missili e droni, un potere che fino a poco tempo fa era rimasto solo su carta.

Ora, Tehran intende trasformare questa capacità in reddito concreto, imponendo un pedaggio alle navi che attraversano lo stretto. Secondo la rivista Lloyd's List, in alcune occasioni il pagamento richiesto alle petroliere autorizzate è arrivato fino a due milioni di dollari per transito, cifra che appare esorbitante ma che riflette la volontà di Teheran di sfruttare la posizione geografica come risorsa economica.

Per gestire direttamente questo nuovo flusso, l'Iran ha costituito la Persian Gulf Strait Authority, un organismo ad hoc che regola il traffico marittimo nello stretto, dove prima del conflitto passava circa un quinto del petrolio e del gas mondiali. Gli Stati Uniti hanno reagito minacciando sanzioni contro chiunque collabori con questa autorità, sostenendo che tale collaborazione violerebbe il diritto internazionale e le sanzioni americane, e configurerebbe un tentativo dei Pasdaran di monetizzare una campagna di terrorismo di Stato.

Il controllo reale esercitato da Teheran sullo stretto può generare un effetto a catena sui mercati energetici. Alan Gelder, vicepresidente del settore raffinazione, prodotti chimici e mercati petroliferi di Wood Mackenzie, stima che una tassa di due milioni di dollari per ogni petroliere comporterebbe un incremento di un dollaro al barile sul mercato del greggio, un aumento apparentemente contenuto.

Tuttavia, la società di consulenza Rystad Energy prevede che il prezzo dovrà assorbire un "premio di rischio geopolitico" compreso tra dieci e venti dollari al barile, poiché l'instabilità della regione ridurrà la fiducia dei trader. Prima dello scoppio del conflitto, nello stretto transitavano circa 140 navi al giorno; anche se il traffico dovesse ritornare ai livelli prebellici, l'incertezza geopolitica continuerebbe a spingere verso l'alto il costo del petrolio.

Jorge Leon, analista di Rystad, afferma che l'Iran manterrà una qualche forma di influenza sullo stretto anche in futuro, rendendo reale il rischio di ulteriori disordini. In tal caso, il prezzo del barile non tornerà ai livelli di 60 dollari, neanche entro il 2027; se non si giunge a un accordo entro la fine del 2026, il prezzo potrebbe sfiorare i 200 dollari, innescando una crisi economica globale.

L'analisi di Gregory Brew, senior analyst di Eurasia Group, descrive la capacità iraniana di chiudere e mantenere chiuso lo stretto come la loro "nuova opzione nucleare", una minaccia che persiste nonostante gli intensi bombardamenti statunitensi e israeliani. Oltre al petrolio, lo stretto è una via cruciale per la movimentazione di fertilizzanti, cherosene per aviazione, elio e alluminio; l'incertezza geopolitica potrebbe quindi colpire anche questi mercati.

La "nuova normalità" che vede Teheran con il dito sul grilletto dell'approvvigionamento energetico mondiale impone a governi e imprese di rivedere le proprie strategie. La diversificazione delle fonti energetiche e la riduzione della dipendenza dai combustibili fossili rappresentano obiettivi da tempo perseguibili sia dai Paesi occidentali sia dalla Cina.

Parallelamente, i paesi del Golfo stanno investendo in infrastrutture alternative per aggirare lo stretto: il Qatar prevede di completare entro il 2027 un nuovo terminale di esportazione offshore, mentre l'Arabia Saudita sta ampliando l'oleodotto Est‑Ovest verso il porto di Yanbu sul Mar Rosso. Tuttavia, anche queste strutture rimarranno vulnerabili a droni e missili iraniani, lasciando aperta la questione della sicurezza a lungo termine nella regione





Today_it / 🏆 12. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Stretto Di Hormuz Iran Prezzo Del Petrolio Sanzioni USA Rischio Geopolitico

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

La trappola libanese: Trump stretto tra Netanyahu e i negoziati con l'IranAnalisi della situazione diplomatica孕 e militare legata al conflitto in Libano e ai suoi effetti sui rapporti tra Stati Uniti, Israele e Iran. L'articolo esamina come la campagna militare di Netanyahu rischi di sabotare i colloqui con Teheran, lasciando Trump in una posizione sempre più difficile.

Read more »

Pressing Usa su Hormuz ma 'nessuna revoca sanzioni a Teheran'Notizie contrastanti sui negoziati tra Iran e Stati Uniti: secondo fonti iraniane i colloqui sarebbero sospesi, mentre Trump nega任何 interruzione. Intanto lo scontro si allarga al Libano, con tensioni tra Trump e Netanyahu e l'analisi di Hezbollah su una possibile tregua. Il segretario di Stato Rubio chiarisce che le sanzioni non saranno revocate senza significative concessioni nucleari da parte di Teheran.

Read more »

L'UE propone alla missione Aspides il ruolo primario nello sminamento dello Stretto di HormuzIl servizio diplomatico dell'Unione europea ha presentato una proposta per assegnare alla missione navale Aspides il compito principale di rimuovere le mine dallo Stretto di Hormuz, in collaborazione con una coalizione guidata da Francia e Regno Unito. L'iniziativa, condizionata al consenso unanime dei 27 stati membri e al mutamento delle condizioni operative, mira a contribuire alla sicurezza di una via di navigazione cruciale per il commercio globale di petrolio, in un contesto di tensioni regionali.

Read more »

UE propone ad Aspides ruolo primario nello sgombero delle mine nello Stretto di HormuzSecondo un documento dell'UE, la missione navale Aspides dovrebbe assumere un ruolo guida nella rimozione delle mine dallo Stretto di Hormuz quando le condizioni lo consentiranno, nell'ambito di una coalizione franco-britannica. La proposta mira a contrastare le conseguenze della chiusura della via d'acqua, che minaccia la sicurezza energetica globale, ma necessita del consenso unanime dei 27 stati membri.

Read more »