L'ironia come arma: la nuova strategia comunicativa del regime iraniano

Il regime di Teheran sfrutta i social network e il sarcasmo delle sue ambasciate per contrastare l'Occidente, nascondendo dietro la facciata dell'ironia una profonda repressione interna e un uso strategico dell'intelligenza artificiale.

Il regime iraniano ha recentemente inaugurato una sofisticata strategia comunicativa volta a contrastare l'influenza di Stati Uniti e Israele, operando su due fronti distinti e complementari. Da un lato, l'impiego massiccio di contenuti generati tramite intelligenza artificiale, che si diffondono rapidamente attraverso i social network per manipolare la percezione pubblica.

Dall'altro, una campagna di disinformazione più sottile ed ironica che viene veicolata direttamente dagli account ufficiali delle ambasciate iraniane sparse nel mondo. Questa seconda modalità punta tutto su battute al vetriolo, sarcasmo e freddure, trasformando i profili diplomatici in veri e propri centri di produzione di meme politici. L'obiettivo è duplice: proiettare l'immagine di un regime che, nonostante le pressioni internazionali, mantiene il controllo totale della situazione e, contemporaneamente, ridicolizzare i leader occidentali, sfruttando le loro debolezze comunicative per costruire una narrazione di superiorità culturale e intellettuale. Esempi emblematici di questo approccio includono l'utilizzo di tormentoni derivati da gaffe celebri di Donald Trump, come il noto termine covfefe, trasformato in uno strumento di dileggio per sottolineare l'imprevedibilità e il tono iracondo della politica estera americana. In un altro episodio significativo, l'ambasciata iraniana in Ghana ha tentato di inserirsi strategicamente tra le frizioni diplomatiche tra Giorgia Meloni e l'ex presidente statunitense, proponendo l'Iran come alleato ideale per l'Italia. Attraverso un post ironico, il regime ha vantato una millenaria tradizione culturale, la poesia e la gastronomia, cercando di accattivarsi il favore del pubblico occidentale e presentando l'Iran come una realtà più raffinata e stabile rispetto all'approccio impulsivo di Washington. Questa tecnica permette al regime di operare su due livelli di comunicazione: uno ufficiale e istituzionale, riservato ai tavoli diplomatici seri, e uno non ufficiale e scanzonato, che gli permette di sfuggire alle ritorsioni dirette, mantenendo le proprie provocazioni al di sotto della soglia di una reazione militare drastica. Il successo di questa strategia risiede anche nel target geografico scelto per la diffusione dei messaggi, principalmente localizzato nel Sud Globale. Qui, l'Iran riesce a cavalcare il risentimento verso le politiche occidentali, posizionandosi come un Davide divertente e intelligente che sfida un Golia ottuso e prepotente. È fondamentale sottolineare che questa propaganda è rivolta esclusivamente a un pubblico esterno, poiché all'interno dei confini iraniani il governo impone una censura ferrea, con un blocco quasi totale di internet per impedire il dissenso interno. Mentre il regime gioca a fare il burlone sui social globali, la realtà domestica resta segnata dalla repressione brutale di ogni protesta, con arresti di massa e sentenze capitali eseguite in modi cruenti. Il silenzio dell'apparato propagandistico su questi temi drammatici conferma che l'intera architettura comunicativa iraniana è un sapiente esercizio di facciata, progettato non per dialogare, ma per destabilizzare le democrazie occidentali, approfittando della loro libertà di parola per diffondere messaggi polarizzanti e minare la credibilità delle istituzioni internazionali





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