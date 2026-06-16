L'Islanda valuta l'adesione all'UE per ragioni economiche e strategiche nell'Artico

Il ministro delle Finanze islandese sostiene che l'ingresso nell'Unione Europea è fondamentale per affrontare le rivalità nell'Artico e le guerre commerciali, oltre a rafforzare l'economia del paese in vista del referendum di agosto sui negoziati con Bruxelles.

L' Islanda , nazione membro della NATO ma priva di un esercito permanente e situata in uno dei punti di strozzatura più strategicamente vitali dell'Atlantico del Nord, si appresta a decidere il proprio futuro geopolitico ed economico attraverso un referendum previsto per il 29 agosto.

La consultazione popolare non riguarderà direttamente l'adesione all'Unione Europea, ma la riapertura dei negoziati con Bruxelles, interrotti nel 2013 quando un governo euroscettico salì al potere. Il ministro delle Finanze, Dadi Mar Kristofersson, il cui partito raccomanda un voto favorevole, ha dichiarato a Reuters che l'ingresso nell'UE servirebbe sia agli interessi economici che a quelli di sicurezza del paese.

Egli sottolinea come i valori fondamentali di una piccola economia aperta siano sempre il libero scambio e un ordine basato sulle regole, poiché l'Islanda non ha la capacità di difendere i propri interessi con la forza. La sicurezza del paese poggia attualmente su un accordo di difesa bilaterale con gli Stati Uniti risalente al 1951 e sulla membership NATO. Le tensioni geopolitiche nell'Artico e le guerre commerciali globali rendono, secondo Kristofersson, l'adesione europea ancora più cruciale.

L'Islanda, posta tra Groenlandia e Europa in una delle rotte oceaniche più monitorate dell'Atlantico, ha visto accentuare la sua importanza strategica. Il ministro ha definito la propria nazione come una "portaerei inaffondabile", un concetto che ribadisce la sua posizione insostituibile nell'ambito della sicurezza transatlantica.

Tuttavia, egli ha anche osservato come l'amministrazione Trump abbia compresso in diciotto mesi cambiamenti che altrimenti si sarebbero svolti in un decennio, portando l'Europa a doversi confrontare da sola con le sfide globali. Questo scenario solleva una domanda fondamentale per l'Islanda: continuare a fungere da base militare statunitense importante per la difesa del territorio americano, oppure integrare pienamente il progetto europeo.

Dal punto di vista economico, l'Islanda si trova ad affrontare sfide significative nonostante la sua popolazione di soli 400.000 abitanti la renderebbe il paese più piccolo in un blocco di 450 milioni di persone. Il paese è considerato il più costoso del mondo secondo un'analisi dell'Unione accademica Víska, con un tasso di interesse della banca centrale al 7,75%. L'economia islandese, resa celebre anche dalle riprese della serie HBO Il Trono di Spade, si basa su pesca, alluminio e turismo.

Il governatore della banca centrale, Ásgeir Jónsson, ha citato tra i benefici dell'adozione dell'euro la riduzione dei costi delle transazioni, una maggiore concorrenza e tassi di interesse più bassi, pur avvertendo che la transizione potrebbe avere effetti inflazionistici e richiederebbe profonde riforme del mercato del lavoro. Riguardo alla valuta, la corona islandese sarebbe molto piccola e suscettibile a volatilità; l'adesione all'UE lascerebbe tre opzioni: mantenerla a fluttuazione libera, ancorarla all'euro o adottarla direttamente.

Gli oppositori dell'adesione completa sostengono che l'Islanda goda già dell'accesso al mercato unico europeo attraverso lo Spazio Economico Europeo, senza i costi e gli obblighi della piena membership. Essi temono che sarebbe difficile ottenere un'esenzione permanente dalla Politica Comune della Pesca dell'UE, settore cruciale per l'economia e l'identità nazionale islandese, che potrebbe vedere le proprie acque aperte alle flotte straniere.

La Commissione Europea, da parte sua, ha mostrato interesse per la posizione strategica e le acque di pesca ricche dell'Islanda, ma si è attenuta a una posizione neutrale per non sembrare di fare campagna elettorale. Il dibattito in corso evidenzia il difficile bilanciamento tra sovranità nazionale e integrazione internazionale per un piccolo stato insulare.

La scelta non è solo economica ma anche esistenziale: definire se l'Islanda appartiene più all'orbita americana o a quella europea in un'epoca di crescente competizione artica e commerciale. Il risultato del referendum di agosto, pur non essendo vincolante per l'adesione, indirizzerà chiaramente la volontà popolare e, di conseguenza, le future mosse del governo. La decisione finale richiederebbe comunque un secondo referendum specifico sull'adesione al trattato, una volta conclusi i negoziati.

L'equilibrio tra le opportunità offerte dal mercato unico e la salvaguardia di settori vitali come la pesca rimarrà al centro delle trattative, così come le garanzie di sicurezza in un contesto atlantico sempre più incerto





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