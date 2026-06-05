L'Isola dei Famosi 2025: Selvaggia Lucarelli conduttrice con Alvin, novità e possibili concorrenti

Mediaset ha confermato Selvaggia Lucarelli come nuova conduttrice de L'Isola dei Famosi, al fianco dell'inviato Alvin. L'edizione 2025, registrata nelle Filippine, non avrà dirette né televoto, con eliminazioni decise dalla produzione e finali alternativi per evitare spoiler. Tra i possibili naufraghi tanti volti noti della TV e dei social.

Dopo settimane di indiscrezioni, Mediaset ha ufficializzato la coppia alla guida della nuova edizione de L'Isola dei Famosi: al timone del reality, per la prima volta, ci sarà Selvaggia Lucarelli come conduttrice, affiancata dall'inviato Alvin , volto storico del programma.

Le riprese, che si terranno nelle Filippine al posto dell'Honduras, partiranno la prossima settimana e dureranno poco più di un mese, fino alla prima metà di luglio. Questa edizione segna una svolta radicale: non ci saranno dirette, le undici puntate saranno registrate, montate e trasmesse in autunno. Le eliminazioni non saranno determinate dal televoto, ma da prove, nomination interne e decisioni della produzione, con una o due uscite per puntata.

Per blindare il finale contro gli spoiler, vista la lunga attesa tra le riprese e la messa in onda, la produzione adotterà la tecnica dei finali alternativi, già sperimentata in Pechino Express, con esiti diversi. Il cast non è ancora stato reso noto ufficialmente, ma sui social circolano numerosi nomi di possibili naufraghi: tra i più papabili Stefano Musazzi, Eva Grimaldi, Luca Onestini, Claudia Peroni, Alexander Caniggia, Zeudi Di Palma, Pierpaolo Pretelli, Francesco Chiofalo, Francesco Nozzolino, Raffaella Fico, Martina Maggiore, Daniele Iaià, Pasquale Laricchia e Michelle Veronesi.

Si vocifera anche di un ritorno di Flavia Vento, alla sua terza partecipazione, e di Walter Nudo, vincitore della prima edizione del 2003. Per quanto riguarda Selvaggia Lucarelli, la sua nuova avventura coincide con l'addio a Ballando con le Stelle, dove non siederà più in giuria. Milly Carlucci ha commentato con diplomazia: "Selvaggia ha dichiarato di aver intrapreso un percorso diverso, ma ci penseremo più avanti".

Oltre alla nuova conduzione, cambia anche la formula narrativa: Mediaset parla di "nuova interpretazione editoriale del format", affidata allo "sguardo autorevole, originale e contemporaneo" della Lucarelli, che porta con sé anche l'esperienza di ex concorrente, avendo partecipato nel 2006 a L'Isola dei Famosi. L'inviato Alvin, invece, è descritto come "profondamente legato all'identità" del reality. La troupe è già nelle Filippine, mentre i concorrenti sono in partenza in questi giorni.

Ulteriori dettagli sul cast e sulle novità saranno resi noti nelle prossime settimane





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