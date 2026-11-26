Davide Maggio svela il stop definitivo di Pier Silvio Berlusconi al debutto natalizio di L'Isola dei Famosi. Banijay aveva spinto per il 21 dicembre ma la decisione è inappellabile.

Il programma televisivo L'Isola dei Famosi non andrà mai in onda durante il periodo natalizio, come era stato ipotizzato da tempo. Il giornalista Davide Maggio ha rivelato che l'emittente Mediaset ha annullato definitivamente la programmazione prevista per il 21 dicembre, chiudendo ogni speranza di vedere il reality nelle case italiane prima delle feste. Questa decisione rappresenta un cambio di rotta significativo rispetto alle aspettative del mercato e dei produttori coinvolti nel progetto.

Decisione finale di Pier Silvio Berlusconi

Pier Silvio Berlusconi ha preso la decisione di stoppare il programma dopo aver esaminato il materiale prodotto dalla società Banijay nel corso della settimana precedente. Nonostante gli sforzi del team di produzione per convincere il dirigente a cambiare idea, la scelta del direttore generale di Mediaset è rimasta inappellabile. La visione diretta del contenuto ha portato alla conclusione che il programma non era pronto per la fascia oraria primaverile o festiva, bloccando così le operazioni di messa in onda previste per le prossime settimane.

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Reazioni e dinamiche all'interno di Banijay

La decisione ha acceso gli animi all'interno di Banijay, la casa di produzione responsabile del reality show. I vertici dell'azienda hanno provato in vari modi a far cambiare idea a Pier Silvio Berlusconi, cercando di illustrare le potenzialità del nuovo format. Tuttavia, i tentativi sono risultati inutili e la messa in onda natalizia non è andata in porto. Questa situazione ha creato un clima di tensione tra i produttori e la dirigenza televisiva, che vede sfumare i piani per una distribuzione aggressiva durante una fascia di ascolti tradizionalmente molto competitiva.

Nuovo format con Selvaggia Lucarelli alle Filippine

Questa edizione presenta differenze sostanziali rispetto alle versioni precedenti, con Selvaggia Lucarelli alla guida della trasmissione per la sua prima esperienza come conduttrice. La conduttrice, insieme all'inviato Alvin, si è recata direttamente nelle Filippine per gestire i quarantuno giorni di riprese. A differenza delle edizioni passate, non ci saranno dirette in studio né il tradizionale televoto, ma le puntate saranno già registrate e montate in anticipo. Questo approccio richiede una gestione dei contenuti molto diversa, eliminando l'interattività immediata che aveva caratterizzato il successo storico del programma.

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Ipotesi streaming su Mediaset Infinity e feedback

Tra le ipotesi attualmente sul tavolo circola la possibilità di una distribuzione esclusivamente in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity, anziché nelle prime serate di Canale 5. Questa scelta rimetterebbe in discussione i piani originali dopo che Selvaggia Lucarelli aveva parlato, al Festival dello Spettacolo di Milano, di un cast stellare e di un debutto imminente. La conduttrice aveva raccontato anche le sue prime esitazioni, ammettendo di aver chiesto all'agente se era davvero capace di assumere un ruolo così impegnativo. Inoltre, aveva notato che i concorrenti non sembravano essere lì da due o tre giorni, ma sembravano esserci da sei mesi, indicando una preparazione lunga e complessa.

Impatto sul calendario televisivo di Mediaset

L'annullamento della messa in onda natalizia lascia un vuoto significativo nel palinsesto di Canale 5, che doveva contare su un format ad alto potenziale di ascolto. La decisione di Pier Silvio Berlusconi di ritardare o ripensare la strategia di lancio dimostra una maggiore attenzione alla qualità del prodotto finale rispetto alla semplice disponibilità temporale. Per gli spettatori, questo significa un'attesa più lunga per poter scoprire se il nuovo approccio con Selvaggia Lucarelli e Alvin riuscirà a rinnovare l'appeal del reality show nelle Filippine. La direzione di Mediaset dovrà ora valutare se procedere con un lancio in streaming o riprogrammare un'uscita tradizionale per un momento più opportuno dell'anno.