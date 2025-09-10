L'Italia al Mondiale 2026: Tutto ancora possibile, ma le sfide sono complesse

L'Italia non è ancora fuori dal Mondiale 2026, ma la qualificazione è tutt'altro che garantita. L'AI dà un'alta probabilità di spareggio, mentre la classifica vede la Norvegia in testa. Ecco tutte le probabilità e il calendario delle prossime partite

L'opera non è finita fino a quando la signora grassa non canta: è una massima che vale nella lirica ma vale anche - tanto - nello sport. E allora, visto che la fat lady ancora non ha cantato si può essere certi: l' Italia , aritmeticamente, non è fuori dal Mondiale americano. Può saltarlo, per la terza volta di fila? Sì, certo. Per intere generazioni le partite di qualificazione sono state una formalità, quasi una noia tra una giornata di campionato e l'altra.

Dal 2017, dall'eliminazione contro la Svezia, non è più così. Niente Mondiale in Russia, niente Mondiale invernale in Qatar. Ad alzare la coppa Francia e Argentina, due potenze come lo è (era?) l'Italia. E allora la domanda, tra l'altro cercatissima sui social e sui motori di ricerca è: 'Davvero l'Italia può saltare il terzo Mondiale di fila? '. Sì, è possibile. L'intelligenza artificiale sull'Italia al Mondiale E infatti l'AI risponde in questo modo: ' Sì, l'Italia rischia concretamente di 'saltare' il Mondiale FIFA 2026, per la terza volta consecutiva, e la sua qualificazione dipende dai risultati delle ultime partite del girone. L'Italia può ancora qualificarsi direttamente oppure accedere agli spareggi, ma deve fare risultati positivi, soprattutto nello scontro diretto contro la Norvegia, per evitare questa eventualità '. E quindi, ecco lo scenario più semplice che, ad ora, sarebbe quasi miracoloso: vincere tutte le partite che mancano, possibilmente con ampio scarto, e sperare che la Norvegia, in una partita difficile come quella contro Israele compia un passo falso. Haaland e compagni sono in testa con 15 punti (differenza reti di +21), ma con una partita in più. L'Italia insegue al secondo posto con 9 punti e una differenza reti di +5. Per arrivare primi e quindi staccare il pass per il Mondiale senza passare dai playoff, si devono vincere tutte le gare da qui alla fine. Ma potrebbe non bastare perché, in caso di arrivo a pari punti con la Norvegia, si vede come primo criterio la differenza reti, al momento non semplice da colmare. Per intenderci: Kean e gli altri dovrebbero, ad ora, battere la Norvegia con uno scarto di almeno 7 reti. Il calendario dei prossimi mesi: 11 ottobre 2025, 18:00: Norvegia-Israele ; 11 ottobre 2025, 20:45: Estonia-Italia ; 14 ottobre 2025, 20:45: Estonia-Moldavia ; 14 ottobre 2025, 20:45: Italia-Israele ; 13 novembre 2025, 18:00: Norvegia-Estonia ; 13 novembre 2025, 20:45: Moldavia-Italia ; 16 novembre 2025, 20:45: Israele-Moldavia ; 16 novembre 2025, 20:45: Italia-Norvegia.La classifica, invece, vede la Norvegia in testa con 15 punti, Italia e Israele a 9, Estonia 3 e Moldavia 0. L'Italia, rispetto a Norvegia e Israele, ha una partita in meno. Italia al Mondiale se... Le possibili combinazioni Quindi: l'Italia può andare al Mondiale o vincendo il girone oppure passando dai playoff che riguarderanno le 12 seconde dei gruppi e le 4 vincenti di Nations non ancora qualificate. L'Italia potrebbe trovare Germania o Slovacchia (l'inatteso ko dei tedeschi nello scontro diretto ha complicato tutto) ma anche, ad ora, Turchia, Svezia, Nord Irlanda, Moldova e San Marino. Il problema è la formula perché non si tratta di un turno secco andata e ritorno ma di una semifinale e una finale. Due partite (con eventuali supplementari e rigori) da dentro o fuori. La prima in casa di chi ha il miglior ranking, la seconda decisa in base al sorteggio. Le squadre impegnate ai playoff saranno 16 con 4 fasce di sorteggio: la prima con le 4 che a novembre avranno il miglior ranking Fifa, le altre due a seguire. La quarta fascia avrà le quattro migliori dalla Nations ancora escluse. In sintesi: prima contro quarta fascia, seconda contro terza, le due vincenti allo spareggio finale. E dita incrociate, perché potrebbe davvero succedere di tutto. Spareggi Mondiali, le date e le percentuali Le date sono già state decise: 26 marzo e 31 marzo 2026. Secondo gli esperti di Football Meets Data queste sono le probabilità di spareggio per l'Italia: Irlanda del Nord, 19%; Macedonia del Nord - 18%; Moldavia - 17%; Svezia - 15%; Romania - 15%; Galles - 6%; San Marino - 6%; Germania - 2%. Ovviamente tra Germania e San Marino c'è di mezzo il mondo. E quello azzurro vuole finire la prossima estate, in America.





