L'Italia attende buone notizie da Parigi: Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi si affrontano nel Roland Garros 2026

I tre atleti italiani si affronteranno nei primi turni del Roland Garros 2026. Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi sono i protagonisti di questa edizione del torneo parigino.

L'Italia attende buone notizie da Parigi dove tre atleti puntano a proseguire la loro avventura nel secondo Slam dell'anno. Flavio Cobolli , Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi sono i tre protagonisti che si affronteranno nei primi turni del Roland Garros 2026 .

Oggi, sabato 30 maggio, Flavio Cobolli, numero 14 del ranking Atp, si affronterà con Learner Tien, numero 18 del ranking, alle 12. Cobolli punta a raggiungere il suo secondo ottavo Slam e se la vedrà con chi avrà avuto la meglio tra l'argentino Francisco Cerundolo, numero 26 Atp e lo statunitense Zachary Svajda, numero 85. Matteo Berrettini, numero 105 del ranking Atp, affronterà sul Simonne Mathieu Francisco Comesana che ha eliminato Luciano Darderi.

Il vincente degli ottavi troverà chi avrà avuto la meglio tra Martin Landaluce (69 ATP) o Juan Manuel Cerundolo (56) che ha sconfitto Sinner approfittando del malore causato dal caldo del fuoriclasse italiano. Matteo Arnaldi (104), dopo aver eliminato nel turno precedente Stefanos Tsitsipas, se la vedrà con il belga Raphael Collignon (62), capace di battere contro pronostico il top-ten Ben Shelton. Il vincente degli ottavi troverà o Frances Tiafoe (22 ATP) o il portoghese Jaime Faria (115).

Il Roland Garros 2026 è trasmesso per gli abbonati in tv e in streaming tutti i giorni da Eurosport ed è disponibile su HBO Max, Discovery+, DAZN, TimVision e Prime Video Channels





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