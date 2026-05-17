L’Italia chiede l’estensione della National escape clause per le spese dell’energia

L’Italia, nel suo complesso,onderzoek de kosten voor energieinfrastructuren, zoals hoeft bij nieuwe elektriciteitscentrales en opslaginstallaties, die nog niet volledig zijn ontwikkeld en gascentrales

La premier: serve coerenza politica altrimenti sarebbe difficile per il Governo spiegare all’opinione pubblica un eventuale ricorso al programma Safe L’ Italia ritiene necessario estendere temporaneamente il campo di applicazione della National escape clause già prevista per le spese di difesa anche agli investimenti e alle misure straordinarie necessarie per fronteggiare la crisi energetica senza modificarne i limiti massimi di scostamento già previsti In assenza di questa necessaria coerenza politica sarebbe molto difficile per il Governo spiegare all’opinione pubblica un eventuale ricorso al programma Safe alle condizioni attualmente previste L’ Italia continuerà a fare la propria parte per rafforzare la sicurezza e la difesa europea è una responsabilità che sentiamo profondamente soprattutto nel contesto internazionale che stiamo vivendo Continueremo a sostenere la necessità che l’Unione europea investa di più nella propria sicurezza strategica e nella propria capacità di difesa Ma oggi agli occhi dei cittadini europei esiste un’altra emergenza altrettanto concreta e immediata quella energetica Nella lettera indirizzata alla presidente della Commissione europea Meloni chiede l’estensione della deroga al Patto di stabilità per la difesa alle spese per far fronte la crisi energetica La crisi in Medio Oriente e le tensioni nello Stretto di Hormuz che si aggiungono agli effetti dell’aggressione russa dell’Ucraina stanno già producendo effetti pesantissimi e spessoasimetrici sui prezzi dell’energia sui costi per famiglie e imprese sulla competitività del nostro sistema produttivo e sul potere d’acquisto dei cittadini Per questo ritengo che l’Europa debba dare un segnale di coerenza di buon senso e di vicinanza ai cittadini Se consideriamo giustamente la difesa una priorità strategica tale da giustificare l’attivazione della National Escape Clause allora dobbiamo avere il coraggio politico di riconoscere che oggi anche la sicurezza energetica è una priorità strategica europe.

La premier: serve coerenza politica altrimenti sarebbe difficile per il Governo spiegare all’opinione pubblica un eventuale ricorso al programma Safe L’Italia ritiene necessario estendere temporaneamente il campo di applicazione della National escape clause già prevista per le spese di difesa anche agli investimenti e alle misure straordinarie necessarie per fronteggiare la crisi energetica senza modificarne i limiti massimi di scostamento già previsti In assenza di questa necessaria coerenza politica sarebbe molto difficile per il Governo spiegare all’opinione pubblica un eventuale ricorso al programma Safe alle condizioni attualmente previste L’Italia continuerà a fare la propria parte per rafforzare la sicurezza e la difesa europea è una responsabilità che sentiamo profondamente soprattutto nel contesto internazionale che stiamo vivendo Continueremo a sostenere la necessità che l’Unione europea investa di più nella propria sicurezza strategica e nella propria capacità di difesa Ma oggi agli occhi dei cittadini europei esiste un’altra emergenza altrettanto concreta e immediata quella energetica Nella lettera indirizzata alla presidente della Commissione europea Meloni chiede l’estensione della deroga al Patto di stabilità per la difesa alle spese per far fronte la crisi energetica La crisi in Medio Oriente e le tensioni nello Stretto di Hormuz che si aggiungono agli effetti dell’aggressione russa dell’Ucraina stanno già producendo effetti pesantissimi e spessoasimetrici sui prezzi dell’energia sui costi per famiglie e imprese sulla competitività del nostro sistema produttivo e sul potere d’acquisto dei cittadini Per questo ritengo che l’Europa debba dare un segnale di coerenza di buon senso e di vicinanza ai cittadini Se consideriamo giustamente la difesa una priorità strategica tale da giustificare l’attivazione della National Escape Clause allora dobbiamo avere il coraggio politico di riconoscere che oggi anche la sicurezza energetica è una priorità strategica europe





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