La Fondazione Symbola ha organizzato un seminario estivo a Mantova per discutere la necessità di un cambiamento di passo rapido e radicale per l'indipendenza del continente e per il contrasto alle guerre per il petrolio e per il gas.

L' Italia deve cambiare passo per non perdere competitività. La Cina è in grado di produrre il 32% delle automobili mondiali, mentre l' Europa ne produce solo il 16%.

L'Italia è tornata al livello di produzione degli anni Cinquanta. È necessario un'azione forte e coerente per l'indipendenza del continente e per il contrasto alle guerre per il petrolio e per il gas. La Fondazione Symbola ha organizzato un seminario estivo a Mantova per discutere questi temi. Il problema è che la necessità di un cambiamento di passo rapido e radicale emerge solo nei mesi successivi a una delle crisi geopolitiche che si stanno moltiplicando.

La Cina mantiene la rotta dritta e guadagna terreno. È necessario guardare i numeri con serietà per non perdere competitività. La Cina ha aggiunto oltre 430 gigawatt di nuova potenza eolica e fotovoltaica, mentre l'Italia è nettamente indietro. È necessario rendere esecutivi progetti di rinnovabili già pronti per aumentare rapidamente l'indipendenza energetica del Paese.

La Sardegna è un esempio di come le rinnovabili possano essere bloccate e preferire puntare sulla costruzione di un metanodotto. È necessario coerenza sui temi dell'economia circolare, dell'acqua, dell'energia e della coesione sociale. La Fondazione Symbola ha voluto dare un riconoscimento agli artigiani che hanno mantenuto alta la qualità del loro lavoro aumentando il livello tecnologico. Si toccheranno molti temi, dall'economia circolare all'acqua, dall'energia alla necessità di rafforzare la coesione sociale





HuffPostItalia / 🏆 6. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Cina Europa Italia Rinnovabili Energia Coesione Sociale

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Pres. Mantova presenta il nuovo ds Brutti: 'Siamo già al lavoro per la prossima stagione'In casa Mantova è giornata di presentazioni per il nuovo direttore sportivo Fabio Brutti.

Read more »

Cobolli, Berrettini, Arnaldi: l’Italia del tennis vola anche senza SinnerOggi in campo Cobolli (alle 11), Berrettini (dalle 13,20) e Arnaldi (alle 15): gli azzurri cercano il pass per i quarti.

Read more »

Riflessioni sulla scrittura e i miti di fondazioneL'autore racconta il suo rapporto con la scrittura, partendo dall'adolescenza fino all'incontro con il cinema a Torino, e riflette sulla difficoltà di individuare inizi e fini nelle storie.

Read more »

Italia U17 affronta Danimarca nella finale girone EuropeoLa nazionale giovanile italiana gioca l'ultima partita del girone contro i pari età della Danimarca, mentre la selezione senior affronta la Turchia in amichevole. Gli appuntamenti di calcio del giorno includono Francia vs Montenegro e altri partite di alto livello.

Read more »