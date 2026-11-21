Dopo il successo di Luna Rossa, la quota rosa obbligatoria per le donne a bordo negli AC75 dal 2027 segna una svolta. Il contributo di Conti, Porro e Giubilei ridefinisce il futuro dello sport nautico.

Il panorama della vela internazionale sta vivendo una trasformazione epocale, guidata dal talento italiano. Giulia Conti, Margherita Porro e Maria Giubilei hanno scritto la storia della vela vincendo insieme la prima Puig Women's America's Cup nel 2024. Ora, tra barche volanti, record oceanici e Olimpiadi, si preparano a nuove sfide. A dimostrazione che, anche in mare, il talento non ha genere, accanto ai campioni Peter Burling e Marco Gradoni, sugli AC40 c'era anche una giovane velista. Questo successo ha anticipato di qualche mese una svolta storica per la competizione velica più antica e prestigiosa del mondo: dal 2027, per la prima volta, ogni equipaggio degli AC75, le imbarcazioni principali della Coppa America, dovrà comprendere almeno una donna.

La norma obbligatoria per le atlete nella America's Cup 2027

La presenza femminile negli equipaggi di vertice diventerà un requisito vincolante per la prossima edizione della regata. Una "quota rosa" che non entusiasma necessariamente le atlete, ma che potrebbe finalmente contribuire a rendere più equa la competizione. Come ha commentato la stessa Giubilei: "Se ci fossero pari opportunità e i migliori risultassero tutti maschi, allora sarebbe giusto che l'equipaggio fosse maschile per meritocrazia. Non amo il principio delle quote rosa perché a volte svilisce la presenza della donna, ma se questo è il modo per fare passi avanti, ben venga". Le prossime sfide di Luna Rossa a Napoli si terranno dal 22 maggio al 19 luglio 2027 con la Louis Vuitton Cup, la Youth America's Cup, la Puig Women's America's Cup e l'America's Cup Match.

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Il percorso pionieristico di Porro e Conti verso il vertice

Le italiane hanno fatto la loro parte nelle conquiste a vela, costruendo una storia di atlete abituate sin da piccole a non farsi intimidire. "La prima vittoria nel 2008, in una regata sociale, mi ha dato una grandissima fiducia. Avevo battuto anche i maschietti! Non mi interessava la classifica femminile, volevo vincere tra tutti. Ero molto competitiva e credo che sia stato proprio questo a portarmi lontano", ci ha raccontato Margherita Porro, 27 anni, è stata la prima velista a veleggiare su una barca Luna Rossa, con cui ha vinto la Puig Women's America's Cup 2024. "Quando mia madre mi iscrisse al primo corso di vela fu amore a prima vista. Ero l'unica femmina in un gruppo di ragazzini e la mia vena competitiva si è fatta subito sentire: volevo sempre batterli tutti. Davo il massimo e, piano piano, sono arrivati i primi risultati".

Giulia Conti, 41 anni, ha partecipato a quattro Olimpiadi, fino a Rio 2016 con Francesca Clapcich, con cui nel 2015 ha vinto i titoli mondiale ed europeo nel 49erFX. Una carriera che l'ha portata a diventare allenatrice, fino a ricevere negli Stati Uniti il riconoscimento di Coach of the Year nel 2020, prima persona non americana a ottenerlo. "Spesso mi sono trovata a essere la prima a fare qualcosa" dice. "Quando ho iniziato ad allenare le ragazze americane dopo Rio 2016, ero probabilmente l'unica donna coach nelle classi olimpiche". Dopo la vittoria con Luna Rossa ha raccolto la sfida di far volare Ferrari in mezzo all'oceano con Ferrari Hypersail.

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Record oceanici e continuità storica con le pioniere del passato

I risultati delle attuali campionesse arrivano sulle orme di pioniere come Anna Maria Barabino e Maria Quarra, settime nel 470 a Barcellona 1992, Federica Salvà ed Emanuela Sossi, due volte settime ad Atlanta 1996 e Sydney 2000, e Larissa Nevierov, campionessa mondiale Laser Radial nel 1998 e tre volte olimpionica. Una tradizione di talento e determinazione che arriva fino ai due ori olimpici conquistati da Caterina Banti. Prima atleta a regatare con il team senior di Luna Rossa, Maria Giubilei, 27 anni, ha vinto il Rolex World Sailor of the Year nella categoria femminile.

Il contributo italiano spazia anche verso l'oceano, dove la storia continua a scriversi con traguardi straordinari. Oltre tremila miglia da Plymouth, in Inghilterra, a Newport, negli Stati Uniti, percorse in 37 giorni, rappresentano un altro simbolo di resilienza. E proprio pochi giorni fa, mezzo secolo dopo, un'altra italiana ha scritto una nuova pagina della storia della vela oceanica: la triestina Francesca Clapcich (38 anni), ex partner olimpica di Giulia Conti, dopo essere stata l'unica italiana a salire sul podio nella prima, dopo 11 giorni, 11 ore e 39 minuti di navigazione in solitaria tra tempeste tropicali e notti in bianco.

La preparazione di Porro per le Olimpiadi 2028 e il futuro

Margherita Porro, cresciuta sul Lago d'Iseo sotto la guida di due campioni come Angelo Glisoni e Giorgio Zuccoli, che considera i suoi angeli custodi, ha inseguito l'oro olimpico fino all'incontro con Luna Rossa. "Il primo obiettivo era l'Olimpiade. Quando ho iniziato ad allenarmi a Cagliari con la nazionale, vedevo i ragazzi del team Prada Pirelli allenarsi e non credevo possibile unirmi a loro come velista" racconta. "Al momento mi divido tra l'America's Cup e la campagna olimpica per il 2028. Quando non esco con Luna Rossa, mi alleno sul Nacra 17 (la barca olimpica con cui gareggerà insieme a Gianluigi Ugolini, con il quale ha conquistato il titolo mondiale nel 2026 e condiviso la vittoria di settembre a Napoli).

La doppia carriera tra vela da regata e obiettivi agonistici a lungo termine dimostra la maturità delle atlete italiane. E pensare che da bambina non sapevo che la vela fosse uno sport olimpico, conoscevo solo Luna Rossa e la Coppa America". Questa consapevolezza ha trasformato giovani talenti in figure centrali di un movimento che guarda al futuro con ambizione. Se nel 2027 la regola richiederà almeno una donna a bordo degli AC75, l'Italia sarà ben posizionata per garantire questa presenza con nomi che hanno già dimostrato la propria eccellenza a livello globale.