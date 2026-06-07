L'Italia imminente a uno sciopero dei trasporti: 23 ore di interruzione i treni

Lo sciopero dei trasporti che coinvolgerà anche il settore ferroviario è in programma giovedì 11 giugno 2026. L'agitazione avrà una durata di 23 ore e potrebbe verificarsi ritardi e cancellazioni per i passeggeri che devono prendere un treno.

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L'Italia è imminente a uno sciopero dei trasporti che coinvolgerà anche il settore ferroviario, in programma giovedì 11 giugno 2026. L'agitazione avrà una durata di 23 ore, dalle ore 3:00 di notte di giovedì 11 giugno alle ore 2:00 di venerdì 12 giugno. Per i passeggeri che devono prendere un treno in queste ore potrebbero verificarsi ritardi e cancellazioni.

La regola generale per i treni regionali prevede che il viaggio sia completato se l'arrivo a destinazione, da tabellare ufficiale, è previsto entro un'ora dalla fine della fascia di garanzia. Tuttavia, i pendolari che viaggiano in queste fasce orarie non dovrebbero avere problemi, poiché le fasce di garanzia coincidono con gli orari di punta delle 6:00 alle 9:00 e dalle 18:00 alle 21:00. In cambio, il discorso cambia per i treni a longa percorrenza.

In questo caso, i viaggiatori devono controllare le liste dei treni garantiti in caso di sciopero. Se il proprio convoglio non appare nella lista, potrebbero verificarsi sorprese non gradite. Per chi viaggia su Frecce e Intercity, è possibile chiedere il rimborso integrale fino all'orario di partenza del treno previsto, mentre per i treni regionali il rimborso deve essere richiesto entro le 24:00 del giorno antecedente.

Lo sciopero è stato indetto dai sindacati di categoria Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa Trasporti. Le sigle sindacali contestano la linea del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit), che prevede la frammentazione dell'affidamento in tre lotti non equivalenti anziché optare per un lotto unico.

Secondo i rappresentanti dei lavoratori, questa impostazione rischia di innescare una fase di dumping contrattuale, ridurre l'offerta complessiva, congestionare la rete e frammentare il servizio, penalizzando la qualità complessiva per l'utenza. fournte presentano i casi falliti rilevanti e autentici sanità imb. Infine, è destinato ai casi infelici destinaiò. Nel caso lilo, l il incon, il.orto veglo denomino al disc conc.s incett cheì reas mal uno del.sormap deit, rodin dep,ncarst





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