L'Italia nel Piatto degli Austriaci: un Amore Gastronomico che Attraversa i Confini

Un'analisi approfondita del profondo legame tra la cucina italiana e il palato austriaco, esplorando l'influenza reciproca, la popolarità dei piatti italiani in Austria e le sfide dell'alta cucina.

L'Austria e l'Italia condividono un legame indissolubile, alimentato da decenni di scambi culturali e, soprattutto, gastronomici. Fin dalla fine degli anni Cinquanta, l'Italia ha rappresentato per gli austriaci un'evasione verso il sole, il mare e il piacere, sinonimo di una vita più appagante. Questa vicinanza è particolarmente tangibile nelle zone di confine, dove le relazioni tra le comunità sono estremamente profonde.

In Carinzia, è ormai una tradizione di lunga data attraversare il confine per godere di una cucina e di un'ospitalità superiori. Il concetto di Alpe-Adria non è un'astrazione, ma una realtà concreta e vissuta sul piano gastronomico. L'esperienza diventa ancora più marcata superando il Brennero, passando dal Tirolo del Nord all'Alto Adige. Per molti austriaci, un espresso consumato al primo Autogrill in autostrada è un rituale irrinunciabile, un piccolo assaggio d'Italia che segna l'inizio di un viaggio piacevole. Le destinazioni predilette per brevi gite sono Udine, Jesolo, Grado e Trieste. Quest'ultima, in particolare, a sole quattro ore e mezza di auto da Vienna, custodisce le tracce dell'antica monarchia asburgica. L'eredità di questo stato multietnico si riflette ancora oggi nella vivace mescolanza di sapori che caratterizza la sua cucina. Già a partire dal XVII secolo, la cucina viennese ha subito una profonda influenza da quella italiana, un'eredità che si percepisce ancora nell'uso quotidiano di termini e ingredienti come risi e bisi, melanzane, marroni e biscotti. Persino il celebre Wiener Schnitzel, emblema della gastronomia austriaca, affonda le sue radici in Lombardia, dove un tempo i cuochi servivano piatti ricoperti di foglia d'oro. Gli austriaci, ammirando tale maestria, ne replicarono l'effetto visivo utilizzando una panatura di pangrattato. Una leggenda, seppur mai definitivamente provata, attribuisce l'introduzione della cotoletta alla milanese al feldmaresciallo Radetzky. Mentre in molte altre nazioni la cucina francese ha storicamente costituito il modello di riferimento, per gli austriaci quella italiana è sempre stata percepita come più accessibile e vicina. Oggi, è comune che ogni austriaco abbia il proprio ristorante italiano di fiducia, il luogo ideale per gustare pizza, pasta e antipasti. Sorprendentemente, dietro ai fornelli non sempre si trovano cuochi italiani, ma spesso austriaci o nordafricani, a testimonianza della pervasività globale della cucina italiana. Si stima, sebbene manchino statistiche ufficiali, che tra il 10% e il 15% dei ristoranti in Austria presenti un'impronta italiana, quantificabile tra i 3.000 e i 5.000 locali, una vera e propria piccola Little Italy diffusa sul territorio. Numerosi piatti italiani sono ormai entrati a far parte della routine culinaria delle famiglie austriache. Pur riconoscendo che non tutto ciò che viene proposto possa raggiungere l'autenticità della pasta fatta in casa dalle nonne, è ammirevole la cura e l'attenzione con cui sia cuochi amatoriali che professionisti si approcciano alla preparazione di questi piatti. Le discussioni appassionate sulla corretta esecuzione di una carbonara, sulla preparazione di un ragù bolognese o sulla scelta del formato di pasta più adeguato – bucatini o tagliatelle – rivelano quanto queste tematiche siano considerate seriamente. Cosa affascina così tanto della cucina italiana tradizionale? Probabilmente la sua disarmante semplicità, che in realtà nasconde una complessità non indifferente. La precisione quasi istintiva nella preparazione richiede, verosimilmente, migliaia di ore di pratica per raggiungere la perfezione in un semplice piatto di pasta. Come clienti, ci rivolgiamo ai ristoranti per assaporare piatti che non saremmo in grado di replicare a casa, imparando così quale dovrebbe essere il loro sapore autentico, per poi riproporli noi stessi. Allo stesso tempo, riconosciamo il valore dell'oste che prende sul serio la semplicità. La cucina italiana "normale" ci strappa un sorriso genuino. Ci sentiamo sazi e felici dopo aver gustato più portate, concludendo con una parmigiana, e pienamente soddisfatti anche di una cucina media, capace di deliziare sia adulti che bambini. Di fronte a una tale qualità diffusa tra trattorie e osterie, le cucine di alta gamma in Italia si trovano, a mio avviso, di fronte a una sfida quasi insormontabile: quali ardite innovazioni potrebbero escogitare gli chef per competere con quella cucina materna, capace di evocare il gusto assoluto dell'infanzia e di rendere le persone felici? Il meglio non è sempre amico del buono. Non pochi chef tentano di rispondere a questa domanda attraverso un'eccessiva intellettualizzazione. Talvolta, da commensali, si ha la sensazione di assistere a una lezione universitaria piuttosto che a un pasto, mentre viene spiegata la genesi concettuale di un piatto. Il rapporto maestro-allievo può facilmente trasformarsi in qualcosa di faticoso, e non sempre la narrazione che accompagna il servizio riesce a rendere l'esperienza più gratificante. Come osservatori esterni, è importante evitare giudizi radicali o generalizzazioni. Tuttavia, in alcuni ristoranti di alto livello, le ambizioni sembrano talvolta eccedere. La riduzione estrema degli ingredienti nel piatto può risultare disorientante, così come la decostruzione di piatti regionali tradizionali, spesso di difficile comprensione, soprattutto per un pubblico internazionale. L'Italia vanta, in particolare per quanto riguarda pesce, frutti di mare e verdure, materie prime di una tale eccellenza che un minimalismo stilistico, che richiama il Kaiseki giapponese, appare del tutto naturale. Se poi questo approccio si intreccia con le gioie della cucina casalinga, il risultato è ancora più appagante. La vera protagonista al ristorante è il prodotto di qualità. E l'Italia è ricca di eccellenze capaci di conquistare i palati di tutto il mondo. *Christian Grünwald, critico gastronomico austriaco, è direttore di A la Carte e The World’s 50 Best Restaurants Academy Chair Switzerland-Austria-Hungary-Sloveni





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