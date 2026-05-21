L'Italia non è un paese malato, ma un paese normale

I dati economici dell'Italia vengono spesso malinterpretati e utilizzati per creare una tesi inesistente. La nazione non vive su Marte e non ha problemi strutturali come l'evasione fiscale, i salari bassi e la burocrazia lenta.

I dati economici dell' Italia vengono spesso malinterpretati e utilizzati per creare una tesi inesistente. La nazione non vive su Marte e non ha problemi strutturali come l'evasione fiscale, i salari bassi e la burocrazia lenta.

Secondo i dati della Commissione, l'Italia è tra le prime sette economie dell'Eurozona, con una crescita economica superiore a quella della Germania, della Francia e degli Stati Uniti. La Germania, considerata un modello di economia rigorosa, sta cercando di far ripartire l'economia collassata, mentre la Francia non riesce a risanare i suoi conti pubblici scassati. Gli Stati Uniti, al di là dell'Oceano, hanno una crescita economica spinta da bolle come quella dell'AI e dallo strapotere di pochi oligarchi.

Tuttavia, gli Stati Uniti hanno un problema di disuguaglianza economica, che è il contrario di ciò che si potrebbe aspettare da un paese modello dell'ultra-capitalismo. La crescita economica dell'Italia è spesso misurata solo in termini di PIL totale, senza considerare che la popolazione italiana è in calo e che i consumi sono aumentati grazie all'incremento degli occupati.

Mentre altri paesi sembrano crescere economicamente più di noi, lo fanno perché la loro popolazione aumenta, e non perché hanno una politica economica più efficace. L'Italia è nettamente davanti a tutti questi paesi e pure alla malatissima Germania anche per crescita pro capite cumulata dal 2020 al 2026 rispetto ai livelli del 2019. Infine, la Spagna sarà solo modestamente in attivo con un enorme mole di interessi sul debito pubblico ereditato dal passato.

L'Italia sarebbe oggi un paese assolutamente normale, se non fosse per la propaganda negativa che circonda la sua immagine. I veri malati sono altrove, e per risanare le loro finanze pubbliche che corrono al galoppo, di qui in avanti, già nel giro di 2-3 anni, non basterà una semplice aspirina





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