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L'Italia senza un centro politico

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L'Italia senza un centro politico
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📆6/13/2026 7:08 PM
📰HuffPostItalia
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La mancanza di un centro politico equilibrato è un problema che affligge l'Italia. La gente è stufa delle semplificazioni demagogiche e delle promesse non mantenute. Le elezioni si avvicinano e la situazione sembra non migliorare.

L'Italia di oggi sembra non avere una politica reale, ma solo discussioni e dibattiti senza un progetto concreto. La mancanza di un centro politico equilibrato è un problema che affligge il paese.

La gente è stufa delle semplificazioni demagogiche e delle promesse non mantenute. Le elezioni si avvicinano e la situazione sembra non migliorare. Ci sono molte iniziative che si moltiplicano, ma non sono convincenti. La rete degli amministratori civici e le altre iniziative non sono in grado di creare un vero centro politico.

La logica del bipolarismo sghembo è più forte del tentativo di raddrizzargli le gambe. Forse occorre rassegnarsi alla situazione attuale. La sinistra non è più in grado di proporre alternative valide e la destra si limita a fare la morale sui migranti. La situazione è disincantante e gli elettori sembrano essere stanchi di tutto.

Il problema della sinistra non sono Trump e Netanyahu, ma la mancanza di una politica reale e di un progetto concreto

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