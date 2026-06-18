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L'Italia si prepara per il solstizio d'estate, temperature record e notti tropicali

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L'Italia si prepara per il solstizio d'estate, temperature record e notti tropicali
Solstizio D'estateTemperature RecordNotti Tropicali
📆6/18/2026 7:33 AM
📰leggoit
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L'Italia si prepara per il solstizio d'estate, con temperature record che raggiungeranno i 39 gradi e notti tropicali. Mentre il caldo diventa sempre più intenso, le città sono state classificate in base alla loro temperatura.

L' Italia si prepara per il solstizio d'estate , con temperature record che raggiungeranno i 39 gradi e notti tropicali . Mentre il caldo diventa sempre più intenso, le città sono state classificate in base alla loro temperatura.

Tra queste, ci sono le città da bollino rosso, che dovranno affrontare i giorni peggiori. Intanto, la notizia della morte di Sara Ceccantini a Mykonos ha scosso l'Italia. La giovane donna era andata a Mykonos per celebrare il suo addio al nubilato, ma la sua morte è stata causa di uno schianto fatale.

La famiglia di Sara sta cercando di venire a patti con la perdita della figlia e ha avviato una raccolta fondi per aiutarli a superare questo momento difficile. Altre notizie interessanti includono la celebrazione del solstizio d'estate a Roma, il programma di Camilla Mangiapelo e la proposta di matrimonio di Luca Moro.

Inoltre, il caldo intenso sta causando problemi alle persone che vivono in città, con temperature record e notti tropicali. Le previsioni meteo indicano che il caldo continuerà per le prossime settimane, quindi è importante prendere misure per proteggersi dal caldo. La notizia della morte di Sara Ceccantini ha scosso l'Italia e ha suscitato una grande emozione tra la popolazione.

La famiglia di Sara sta cercando di venire a patti con la perdita della figlia e ha avviato una raccolta fondi per aiutarli a superare questo momento difficile. Inoltre, la notizia della morte di Sara Ceccantini ha sollevato la questione della sicurezza delle donne in Italia e la necessità di prendere misure per proteggerle

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