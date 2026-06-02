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L'Italia si prepara per l'amichevole contro il Lussemburgo, scandali nello spettacolo e notizie scioccanti.

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L'Italia si prepara per l'amichevole contro il Lussemburgo, scandali nello spettacolo e notizie scioccanti.
CalcioLussemburgoItalia
📆6/2/2026 1:21 PM
📰leggoit
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La squadra italiana si prepara per l'amichevole contro il Lussemburgo, con una formazione composta principalmente da giocatori under-21. Nel frattempo, il mondo degli spettacoli è stato colpito da alcune notizie scioccanti.

Dopo la delusione della mancata qualificazione ai Mondiali, l' Italia si prepara per l'amichevole contro il Lussemburgo . La squadra sarà composta principalmente da giocatori under-21, con poche eccezioni tra cui Palestra , rivelazione dell'ultimo campionato di Serie A. L'amichevole si terrà mercoledì 3 giugno allo Stade de Luembourg, con inizio alle ore 20:45 e trasmissione in chiaro su Rai Uno e in streaming su RaiPlay.

Intanto, il mondo degli spettacoli è stato colpito da alcune notizie scioccanti, tra cui la morte di una bambina di due anni e un bimbo di 13 mesi che è stato salvato da due infermieri in aereo. Altri scandali si sono verificati a seguito di una rissa con machete durante una sagra del paese e di un incidente in cui un uomo ha guidato con l'auto su una panchina dove erano sedute tre persone.

La squadra di calcio del Lussemburgo si è preparata per l'amichevole contro l'Italia e ha già avuto l'opportunità di giocare contro la Nazionale italiana durante i Mondiali. La partita tra Lussemburgo e Italia si terrà mercoledì 3 giugno allo Stade de Luembourg e sarà trasmessa in chiaro su Rai Uno e in streaming su RaiPlay.

I giocatori della Nazionale italiana si stanno preparando per la partita, che sarà composta principalmente da giocatori under-21 con poche eccezioni tra cui Palestra, rivelazione dell'ultimo campionato di Serie A. La partita sarà un'opportunità per i giocatori under-21 di far esperienza e di giocare contro una Nazionale forte come quella italiana. Intanto, il mondo dello spettacolo è stato colpito da alcune notizie scioccanti, tra cui la morte di una bambina di due anni e un bimbo di 13 mesi che è stato salvato da due infermieri in aereo.

Altri scandali si sono verificati a seguito di una rissa con machete durante una sagra del paese e di un incidente in cui un uomo ha guidato con l'auto su una panchina dove erano sedute tre persone

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Calcio Lussemburgo Italia Amichevole Palestra Under-21

 

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