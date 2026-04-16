La delegazione italiana è stata chiamata a rispondere di fronte al Comitato contro la Tortura delle Nazioni Unite riguardo a gravi criticità nelle politiche nazionali, tra cui il sovraffollamento delle carceri, le condizioni di detenzione dei minori e le restrizioni al diritto di manifestare. Si attendono risposte concrete da parte del governo.

Nelle scorse ore si è tenuta a Ginevra, durante l'84ª sessione del Comitato contro la Tortura (CAT) delle Nazioni Unite, la revisione periodica dell'Italia riguardo al rispetto della Convenzione contro la Tortura e Altri Trattamenti o Pene Crudeli, Inumani o Degradanti.

L'Italia, paese firmatario della Convenzione del 1984, è stata interrogata su specifici punti critici delle sue politiche interne, con il Comitato che ha avanzato raccomandazioni volte a garantire il rispetto degli impegni internazionali assunti. L'esame di questo mese ha messo in luce diverse aree di preoccupazione. Tra le questioni sollevate, un punto di grande rilievo è stata la proposta del governo italiano, contenuta in un documento condiviso con altri paesi del Consiglio d'Europa, di garantire tutele differenziate per i cittadini europei riguardo all'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che vieta la tortura e i trattamenti inumani o degradanti. In particolare, si è discusso della possibilità di estendere i respingimenti anche in presenza di rischi per i diritti fondamentali delle persone, un'ipotesi che ha suscitato stupore e perplessità nel Comitato. Questo approccio si lega a un precedente elenco di paesi considerati sicuri per i respingimenti, che include nazioni come l'Egitto e il Bangladesh, anch'esso oggetto di scrutinio. Un altro tema centrale durante la sessione è stato il grave sovraffollamento delle carceri italiane, con tassi che raggiungono il 138%, condizioni che incidono negativamente sulla sanità, sull'igiene e sulla tutela dei diritti dei detenuti. Sebbene il governo abbia promesso la creazione di 10.000 nuovi posti entro il 2027, dato che si ripete ciclicamente, i dati attuali mostrano una diminuzione netta di 460 posti nell'ultimo anno. Il piano di edilizia penitenziaria, lanciato all'inizio del 2025, sembra non aver ancora prodotto risultati concreti. Il Comitato ha anche espresso preoccupazione per l'eccessivo uso della forza, inclusa la resistenza passiva a ordini impartiti, e per le rigide pene associate a tale resistenza, specialmente in un contesto di crescente difficoltà per i detenuti nel far valere i propri diritti. Sono state inoltre evidenziate le situazioni critiche nelle strutture per minori, con due processi in corso per tortura nei confronti di minorenni reclusi a Milano e Roma. Il Comitato ha infine espresso allarme per le restrizioni alla libertà di espressione e di dissenso, con la possibilità di fermo di polizia per dodici ore basato sul mero sospetto di intenzioni potenzialmente sovversive durante manifestazioni pacifiche. Questo approccio, che sembra privilegiare il diritto penale delle intenzioni rispetto a quello dei fatti, mina principi fondamentali del diritto penale. Si attende ora di vedere le risposte del governo italiano e se queste sapranno soddisfare le legittime aspettative dell'organismo internazionale. La sessione ha visto anche la partecipazione di organizzazioni come Antigone e Medici Senza Frontiere, a testimonianza della rilevanza di queste problematiche a livello nazionale e internazionale. L'impegno a rinunciare a parte del potere sovrano in nome di principi superiori di pace e dignità umana è considerato l'unica speranza per evitare l'autodistruzione dell'umanità, un rischio drammaticamente evidente nell'attuale contesto storico





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