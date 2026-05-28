L'obbligo di abbinamento telematico tra registratori di cassa e Pos è finalmente operativo e sta dando i suoi frutti. La misura è stata introdotta con l'ultima legge di bilancio e ha iniziato a contrastare l'evasione fiscale.

L' obbligo di abbinamento telematico tra registratori di cassa e Pos è finalmente operativo. La misura è stata introdotta con l'ultima legge di bilancio e ha iniziato a dare i suoi frutti.

L'obiettivo dichiarato era contrastare l'evasione fiscale creando un collegamento univoco tra i due dispositivi in modo tale da rendere tracciabili le discrepanze tra quanto comunicato al Fisco e quanto incassato con i sistemi di pagamento digitale. Secondo il direttore dell'Agenzia delle entrate, Vincenzo Carbone, è aumentato il flusso dei corrispettivi trasmessi al fisco dalle attività commerciali, portando un incremento della base imponibile di 5,3 miliardi.

Lo Stato non incasserà tutti i 5,3 miliardi, ma solo le tasse calcolate su quella cifra. È la dimostrazione che quando le novità normative sono gestite con consapevolezza tecnica, apertura al dialogo e know how tecnologico i risultati non tardano ad arrivare. Nel caso di specie parliamo di un risultato che non solo è estremamente positivo, ma che assume particolare rilievo perché contribuisce a rinsaldare il patto sociale, a beneficio dei contribuenti onesti e, indirettamente, dell'intera collettività.

Carbone ha quindi sottolineato che tutto ciò non sarebbe stato possibile se qualche anno fa non avessimo abbandonato gli scontrini e le ricevute fiscali in favore dei corrispettivi elettronici. Si tratta, ha concluso, di un altro grande progetto divenuto realtà. Negli ultimi anni le maglie contro i furbetti del Fisco si sono strette sempre di più e lo Stato ha recuperato ingenti somme dalla lotta al sommerso.

Nel 2025 l'attività degli enti di riscossione ha riportato nelle casse dello Stato 36,2 miliardi di euro, con un aumento di 2,8 miliardi rispetto all'anno precedente. Il risultato comprende tutte le imposte non versate che passano per le casse dell'Agenzia delle Entrate, nonché i crediti riscossi per altri enti, pari a 7,2 miliardi di euro. Nel 2023 le somme recuperate erano state 31,4 miliardi, mentre nel 2022 i miliardi tornati allo Stato si attestavano a quota 25,3.

Questi risultati dimostrano che la lotta all'evasione fiscale sta dando i suoi frutti e che lo Stato è determinato a recuperare le somme dovute. È un segnale importante per i contribuenti onesti e per l'intera collettività





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