L'Olimpia Milano è campione d'Italia per la 32esima volta

L'Olimpia Milano ha vinto il suo 32esimo scudetto battendo Venezia 86-72 in gara-4 della finale di Serie A. I biancorossi hanno chiuso la serie 3-1 grazie a una prestazione di squadra e alle triple di Brooks e Guduric. MVP Armoni Brooks, primo titolo per coach Peppe Poeta.

Milano ha conquistato il suo 32esimo scudetto vincendo 86-72 contro Venezia in gara-4 della finale di Serie A al Taliercio, chiudendo la serie 3-1. La squadra biancorossa ha superato la Reyer Venezia grazie a una prestazione equilibrata e a una forte reazione nel secondo tempo.

Il primo quarto è vissuto su ritmi altissimi, con entrambe le squadre a contendersi ogni pallone. Milano ha condotto per quasi tutto il periodo, ma Venezia è rimasta sempre a stretto contatto, chiudendo il primo quarto sul 25-22 per l'Olimpia. Il secondo quarto ha visto una leggera flessione dell'attacco milanese, mentre la Reyer ha provato a imporre il proprio ritmo.

Tuttavia, una tripla di Ellis sulla sirena ha fissato il punteggio sul 45-40 a favore di Milano alla pausa. Nel terzo periodo l'Olimpia ha trovato maggiore fluidità offensiva, con Guduric e Brooks particolarmente insidiosi dalla lunga distanza, portando il vantaggio a doppia cifra. L'ultimo quarto ha visto Venezia tentare una disperata rimonta grazie a Cole, Tessitori e Parks, ma le triple di Shields e di altri compagni hanno mantenuto il distacco.

Nei minuti finali LeDay e Nebo hanno sigillato il risultato con canestri decisivi. Tra le fila milanesi spiccano i 15 punti di Brooks e Guduric, entrambi con 3 triple, i 12 di Shields, i 9 di Leday con 3 stoppate, i 10 punti e 8 rimbalzi di Nebo e i 9 punti con 3 triple e 5 assist di Ellis. Per Venezia, Amedeo Tessitori ha chiuso con 15 punti e 10 rimbalzi, mentre RJ Cole ne ha messi 17.

Il coach Peppe Poeta conquista il suo primo titolo da capo allenatore, riscattando la finale persa con Brescia l'anno scorso. Armoni Brooks viene nominato MVP delle finali. Con questo successo, Milano raggiunge il 32esimo scudetto della sua storia, il quarto nelle ultime cinque stagioni, confermandosi come una delle squadre dominanti del basket italiano





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