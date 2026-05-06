L'ombra dei boss: traffico internazionale e terrore coordinati dalle celle carcerarie

Un'inchiesta rivela l'esistenza di un'organizzazione criminale capace di gestire traffici di droga, rapimenti e omicidi utilizzando chat criptate, operando indistintamente tra la libertà e l'interno delle carceri.

L'operazione condotta dalle forze dell'ordine ha svelato l'esistenza di un meccanismo criminale di impressionante complessità, capace di muovere quantitativi industriali di sostanze stupefacenti, tra cui chili di cocaina e quintali di hashish.

La caratteristica più inquietante di questo sodalizio era la sua capacità di operare senza soluzione di continuità, indipendentemente dalla posizione fisica dei suoi vertici. I boss riuscivano a coordinare ogni dettaglio delle loro attività illecite anche mentre si trovavano dietro le sbarre, avvalendosi di una rete di telefoni cellulari e chat criptate che rendevano le loro comunicazioni quasi invisibili agli occhi degli inquirenti.

Questo sistema permetteva un passaggio di consegne fluido: quando uno dei leader tornava in libertà, assumeva il comando operativo, mentre l'altro, rimasto in cella, continuava a fornire direttive strategiche, mantenendo un controllo assoluto sul territorio e sugli affari. Un episodio particolarmente brutale, che mette in luce la spietatezza dell'organizzazione, risale al 2021 e riguarda un giovane soprannominato il paesano.

Il ragazzo era sospettato di aver sottratto 200mila euro a Barcellona, somma che sarebbe stata destinata all'acquisto di un carico massiccio di hashish. Nonostante Giuliano Cappoli si trovasse in carcere in quel periodo, fu tenuto costantemente aggiornato dal suo complice Manuel Grillà attraverso messaggi, note vocali e fotografie che documentavano l'esecuzione di una ritorsione violentissima. L'organizzazione rapì il padre del giovane a Sulmona, in Abruzzo, tenendolo prigioniero per due giorni sotto la minaccia di una pistola.

La vittima fu costretta a registrare messaggi disperati in cui implorava il figlio di restituire il denaro per salvare la propria vita. In un atto di sadismo, Grillà inviò al figlio una foto del padre sotto tiro, accompagnata da un riferimento a Romanzo criminale, citando la sorte del barone Rossellini. Parallelamente, i sicari del gruppo rintracciarono un amico albanese del presunto ladro a Barcellona, accoltellandolo brutalmente in pieno giorno davanti a numerosi testimoni.

Solo dopo che una parte del denaro fu restituita, il padre fu liberato. Queste conversazioni, intercettate grazie alla testimonianza di Fabrizio Capogna, sono state fondamentali per permettere ai magistrati di decifrare le chat criptate. Il legame tra i criminali è rimasto saldo anche negli anni successivi, con un'inversione dei ruoli nel 2025: Cappoli è tornato libero mentre Grillà è finito in carcere.

Nonostante ciò, i due hanno continuato a negoziare come veri e propri broker internazionali, discutendo l'acquisto di 400 chili di hashish provenienti dal Marocco, fermi in Spagna, per un valore di un milione di euro. La trattativa però naufragò a causa di un'analisi costi-benefici condotta da Cappoli, il quale giudicò l'operazione troppo rischiosa e poco redditizia, lamentando che il prodotto fosse svenduto e che il rischio di muovere mezza tonnellata di droga non giustificasse un guadagno così esiguo.

Oltre a queste operazioni, Cappoli ha intrattenuto rapporti stretti con Massimiliano Del Vecchio, alias il Pupone, figura di rilievo della criminalità nel sud Pontino. Per garantire la continuità del comando, Cappoli ha fatto recapitare nel carcere di Spoleto un vero e proprio kit tecnologico composto da sei cellulari, di cui due criptati, schede Sim e auricolari, permettendo l'organizzazione di vendite di cocaina e l'acquisto di cinque chili d'oro, utilizzato come bene rifugio per riciclare i proventi del traffico.

La profondità della rete criminale è emersa infine attraverso l'infiltrazione in settori istituzionali e l'uso di sicari professionisti. Gli inquirenti hanno scoperto che il gruppo poteva contare sull'aiuto di due poliziotti, attualmente indagati, i quali venivano utilizzati per facilitare il recupero di crediti legati a debiti di droga. In un caso specifico, gli agenti avrebbero contattato una vittima per informarla che il debito verso Cappoli ammontava a 120mila euro, sottolineando che non erano ammesse dilazioni nel pagamento.

Per quanto riguarda la gestione della violenza, l'organizzazione aveva assoldato un killer su commissione, un cittadino cileno prelevato direttamente dalla Spagna e tenuto nascosto in un casolare ai confini tra Roma e Ciampino, in via del Fontanile Anagnino. Questo sicario era pronto a intervenire per eliminare chiunque rappresentasse un ostacolo o un tradimento per il clan, confermando la struttura paramilitare e spietata di questo sodalizio criminale





ilmessaggeroit / 🏆 19. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Traffico Di Droga Criminalità Organizzata Chat Criptate Arresti Estorsioni

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Conte preso in giro dai tifosi dell'Inter, Thuram celebra lo scudetto con frecciatinaAntonio Conte, allenatore del Napoli, è stato oggetto di scherno da parte dei tifosi dell'Inter dopo la conquista dello scudetto. Marcus Thuram ha celebrato la vittoria con una frecciatina rivolta a Conte e al Napoli.

Read more »

Collovati: 'Inter la squadra più forte ma esagerato parlare di un fallimento del Napoli'Intervenuto sulle frequenze di Televomero, Fulvio Collovati ha parlato del Napoli e della lotta per il secondo posto: 'Non sempre si può vincere - riporta TuttoNapoli.net - indubbiamente l’Inter è

Read more »

Catania, ipotesi amichevole contro l'Inter U23 prima del via ai playoffIl Catania prosegue la preparazione in vista dei playoff con un programma mirato a valutare la condizione della rosa guidata da Domenico Toscano. La squadra è al lavoro a Veronello, dove lo staff tec

Read more »

Serie A, la Top 20 dopo 35 giornate: dominio Inter, podio tutto nerazzurroPodio immutato e tutto interista, quello dei migliori giocatori di Serie A per rendimento. Questa la Top 20 dopo 35 giornate: guadagna una posizione Wladimiro Falcone, +2 per Barella, -2 per McTominay

Read more »

Altro che Bastoni, serve un bomber: il Barça ora è più freddo sul difensore dell'InterI blaugrana aspettavano un 'cenno' dal difensore, che però resta legato all'Inter non solo economicamente

Read more »

Lukaku è tornato a Napoli, Lautaro giura fedeltà all'Inter: le top news delle 18Dopo i due giorni di riposo concessi da Antonio Conte dopo il pareggio a Como e in vista di Napoli-Bologna, gara di lunedì 11 maggio alle 20.45, gli azzurri hanno lavorato a Castel Volturno. La squad

Read more »