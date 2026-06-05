L'ombra del Niño Godzilla: l'impatto del riscaldamento globale sui fenomeni climatici estremi

Analisi dettagliata del fenomeno El Niño e della sua evoluzione in Super-Niño, esplorando le cause scientifiche, le conseguenze economiche e l'effetto amplificatore del cambiamento climatico.

Il mondo sta osservando con crescente preoccupazione i segnali di un imminente fenomeno climatico che i media hanno soprannominato Niño Godzilla. Le probabilità che El Niño si sviluppi entro il mese di settembre sono stimate intorno all'ottanta per cento.

Sebbene la maggior parte dei modelli matematici preveda un evento di intensità moderata, non si può escludere l'ipotesi di una manifestazione estremamente forte. Tuttavia, l'aspetto più allarmante non riguarda solo l'evento singolo, ma la tendenza a lungo termine. Axel Timmermann, ricercatore dell'università nazionale di Pusan in Corea del Sud, avverte che nei prossimi decenni assisteremo a fenomeni ancora più devastanti.

Il riscaldamento globale agisce come un moltiplicatore di forza, rendendo anche le manifestazioni standard di El Niño molto più impattanti a livello regionale e globale. Le simulazioni più recenti suggeriscono che i cicli El Niño e La Niña, collettivamente noti come ENSO, diventeranno più regolari e intensi, estendendo la loro influenza climatica fino all'Oceano Atlantico e colpendo duramente regioni remote, inclusa l'Europa.

Per comprendere la gravità della situazione, è necessario analizzare il funzionamento di questo meccanismo complesso che coinvolge l'acqua e i venti del Pacifico. In condizioni di normalità, i cosiddetti alisei soffiano verso ovest lungo la linea dell'equatore, spingendo le acque superficiali calde verso il Pacifico occidentale. Questo processo permette all'acqua fredda di risalire in superficie lungo le coste del Sudamerica, mentre l'aria calda e umida che sale dalle acque occidentali genera piogge abbondanti.

Il fenomeno di El Niño si innesca quando gli alisei si indeboliscono o invertono la loro direzione, permettendo alla massa d'acqua calda di riversarsi verso est. Questo spostamento sposta anche le aree di precipitazione, creando un circolo vizioso di retroazione positiva. Il risultato è drammatico: gravi siccità colpiscono Australia e Indonesia, mentre il Sudamerica viene travolto da inondazioni.

Questo processo accelera il riscaldamento globale poiché una superficie oceanica più calda aumenta l'evaporazione, rilasciando enormi quantità di calore latente nell'atmosfera sotto forma di nuvole. La classificazione dell'intensità di El Niño dipende da quanto l'anomalia termica del Pacifico centrale e orientale superi la norma. Scientificamente, si parla di El Niño quando la temperatura supera di 0,5 gradi Celsius la media.

Quando si superano i 2 gradi, si entra nel territorio del cosiddetto Super-Niño, mentre l'espressione Godzilla Niño viene utilizzata per descrivere anomalie superiori ai 3 gradi. Adam Scaife del Met Office Hadley Centre sottolinea come esistano anche meccanismi di retroazione negativa: l'aumento della nuvolosità nel Pacifico centrale può causare un raffreddamento che riporta il sistema a uno stato neutro o lo spinge verso La Niña, dove gli alisei si rafforzano ulteriormente spingendo l'acqua fredda verso ovest.

L'impatto storico di questi eventi è devastante. I casi più estremi registrati tra il 1982 e il 2016 hanno causato danni incalcolabili agli ecosistemi marini, distruggendo vaste aree di barriere coralline e mettendo a rischio la biodiversità oceanica. Dal punto di vista economico, lo studio di Christopher Callahan dell'università dell'Indiana evidenzia una correlazione diretta tra l'intensità della temperatura oceanica e le perdite finanziarie, che in passato hanno raggiunto cifre di migliaia di miliardi di dollari.

Se l'evento di quest'anno dovesse rivelarsi intenso, le perdite economiche globali potrebbero essere paragonabili a quelle dei super-eventi passati. Infine, Richard Allan dell'università di Reading sottolinea che il cambiamento climatico antropico sta rendendo tutto più pericoloso: l'atmosfera più calda trattiene più umidità, rendendo le alluvioni più violente, mentre l'evaporazione più rapida rende le siccità più lunghe e severe, creando una sinergia catastrofica tra cicli naturali e riscaldamento globale





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