L'Ombra Nucleare dell'Iran: Tra Strike Militari e Nuove Minacce

L'intelligence americana avverte che, nonostante le operazioni Epic Fury e Ruggito del Leone, l'Iran potrebbe raggiungere la bomba atomica entro un anno.

L'attuale scenario geopolitico in Medio Oriente è dominato da una tensione costante legata alle ambizioni nucleari della Repubblica Islamica dell' Iran . Nonostante le recenti e massicce operazioni militari, denominate Epic Fury e Ruggito del Leone, l'intelligence statunitense ha espresso una valutazione preoccupante: il regime di Teheran potrebbe non aver subito rallentamenti significativi e potrebbe essere in grado di assemblare un ordigno atomico in un arco temporale che va dai nove ai dodici mesi.

Questo dato, emerso da fonti anonime riportate da Reuters, segna un leggero slittamento rispetto alle previsioni precedenti al conflitto di giugno 2025, quando si riteneva che il tempo necessario fosse compreso tra i tre e i nove mesi. La differenza risiede nell'impatto degli strike condotti sui siti strategici di Natanz, Isfahan e Fordow.

Sebbene tali attacchi abbiano causato danni parziali, l'efficacia delle operazioni è stata limitata, poiché i colpi hanno colpito principalmente gli ingressi dei tunnel e le infrastrutture superficiali, lasciando intatti i nuclei più profondi e protetti degli impianti. La mancanza di ispezioni dirette nei laboratori, resasi impossibile per l'inaccessibilità dei siti, lascia un margine di incertezza che rende i dati dell'intelligence basati su stime e non su prove concrete. Il dibattito politico all'interno degli Stati Uniti riflette questa ambiguità.

Da un lato, Donald Trump ha proclamato il pieno successo della campagna di bombardamenti, sostenendo che le capacità iraniane siano state drasticamente ridotte. Dall'altro, il segretario alla Guerra Pete Hegseth ha liquidato le preoccupazioni dell'intelligence come mere speculazioni, cercando di mantenere una linea di forza.

Tuttavia, l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (Aiea), attraverso il suo direttore Rafael Grossi, ha posto l'accento su un elemento critico: i 440 chilogrammi di uranio arricchito. Gran parte di questo materiale sarebbe custodita in un bunker sotterraneo presso il sito di Isfahan, rendendolo potenzialmente recuperabile dai tecnici iraniani per proseguire la strada verso la bomba.

Esistono diverse versioni contrastanti sul destino di questo materiale; alcune fonti parlano di trasferimenti in luoghi segreti prima degli assalti coordinati tra Israele e Stati Uniti, mentre altre sostengono che l'uranio sia depositato a profondità tali da renderlo inattaccabile. Il Pentagono avrebbe persino ipotizzato l'invio di corpi d'élite per un'operazione di recupero forzato, un'azione che tuttavia comporterebbe rischi estremi data l'ostilità del territorio e la resistenza dei Pasdaran, che hanno già rinforzato le difese e creato ostruzioni logistiche sulle vie d'accesso.

Oltre alla sfida materiale, emerge la questione delle infrastrutture invisibili e del capitale umano. Studi recenti hanno rivelato l'esistenza di un quarto centro, soprannominato Pickaxe, situato in un tunnel che sfugge persino alle più potenti bombe bunker-buster, le armi progettate specificamente per penetrare le corazze in cemento armato. La posizione strategica di Pickaxe, distante dalle basi di partenza di un'eventuale incursione, lo rende un obiettivo quasi irraggiungibile.

Parallelamente, la strategia occidentale si è concentrata sulla decapitazione scientifica del programma: l'eliminazione mirata di oltre una dozzina di ingegneri e ricercatori chiave, i migliori esperti del settore, nel tentativo di privare Teheran della competenza tecnica necessaria. Nonostante questi attacchi coordinati alle infrastrutture scientifiche e alle vite umane, i vertici della teocrazia iraniana continuano a sostenere che la conoscenza tecnica sia ormai diffusa e radicata nel sistema, rendendola impossibile da cancellare completamente attraverso l'eliminazione di singoli individui.

La partita nucleare rimane dunque aperta, sospesa tra la propaganda dei successi militari e la realtà di un programma che, nonostante le ferite, continua a respirare nelle profondità del suolo iraniano





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