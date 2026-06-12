L'omosessualità non è una devianza dalla norma: Bersani

L'ex ministro Bersani ha ribadito che l'omosessualità non è una devianza dalla norma e ha invitato la presidente del Consiglio e la destra di governo a svegliarsi e a reagire a questa cosa, sostenendo che è ora di una battaglia delle idee.

Una sentenza raffinatissima: l' omosessualità non è una devianza dalla norma. L'ex ministro Bersani , dopo aver definito l' omosessualità un 'erbaceo di cultura mediterranea', ha ribadito che le idee che propongono una gerarchia fra gli esseri umani vanno combattute con determinazione.

L'ex leader del Pd ha invitato la presidente del Consiglio e la destra di governo a svegliarsi e a reagire a questa cosa, sostenendo che è ora di una battaglia delle idee. Infine, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo





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