L'OMS annuncia un piano da 580 milioni per contenere l'Ebola: 'Non partiamo da zero'

Il direttore generale dell'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha presentato un piano semestrale da 580 milioni di dollari per combattere l'epidemia di Ebola in Africa, in collaborazione con i Centri africani per il controllo e la prevenzione delle malattie. L'iniziativa, che sfrutta l'esperienza di precedenti emergenze, punta sul coordinamento politico, finanziamenti sostenuti e coinvolgimento delle comunità locali

Il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ( OMS ), Tedros Adhanom Ghebreyesus , ha visitato il Centro Medico Evangelico (CEM), una delle strutture in prima linea nella risposta all'epidemia di Ebola , durante il suo viaggio per coordinare gli sforzi contro il virus.

L'evento si è tenuto a Nairobi, dove il capo dell'OMS ha presentato un piano semestrale da 580 milioni di dollari per combattere l'Ebola, esprimendo ottimismo sulla possibilità di contenere l'epidemia. Il piano, sviluppato in collaborazione con i Centri africani per il controllo e la prevenzione delle malattie, sarà attivo da giugno a novembre e si basa sulle esperienze accumulatesi durante precedenti epidemie e recenti emergenze sanitarie.

Secondo Tedros, contenere l'Ebola richiede un impegno politico coordinato, finanziamenti sostenuti e la fiducia delle comunità locali, che devono essere attivamente coinvolte negli sforzi di contrasto. La visita al CEM sottolinea l'importanza delle strutture sanitarie locali nella gestione della crisi, mentre il finanziamento mira a potenziare la sorveglianza, la diagnosi, il trattamento e la prevenzione.

Il direttore generale ha ribadito che, nonostante le sfide, la comunità internazionale ha gli strumenti necessari per sconfiggere il virus, purché vengano mobilitate risorse adeguate e si lavori in stretto coordinamento con i governi africani e i partner sanitari. L'ottimismo espresso da Tedros riflette i progressi compiuti nelle campagne di vaccinazione e nella risposta rapida, ma anche la consapevolezza che la strada rimane impegnativa, soprattutto in aree con conflitti attivi e accesso limitato.

Il piano quinquennale prevede il rafforzamento dei sistemi sanitari, la formazione del personale, l'approvvigionamento di attrezzature e la sensibilizzazione delle popolazioni a rischio. L'OMS sottolinea che la cooperazione internazionale è cruciale per evitare che l'epidemia si diffonda oltre i confini dei paesi colpiti, e che ogni ritardo nel finanziamento potrebbe compromettere gli obiettivi di contenimento. La scadenza di novembre segna il traguardo per la stabilizzazione della situazione, con l'obiettivo a lungo termine di eradicare le epidemie di Ebola in Africa.

Le autorità sanitarie locali hanno accolto con favore il piano, pur sottolineando la necessità di ulteriori risorse per le zone più remote. Il messaggio finale è di unità e determinazione, con un appello a tutti gli stakeholder a unire le forze per proteggere la salute pubblica e prevenire future crisi





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