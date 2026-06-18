L'ondata di calore Cerberus si protrarrà fino a luglio: notti super tropicali e picchi di 39°C

L'Italia si prepara a un'estate particolarmente intensa con l'anticiclone africano Cerberus. Le previsioni indicano temperature superiori alla media di 8-9 gradi, notti senza refrigerio e picchi di 39°C. L'ondata di calore durerà almeno fino all'inizio di luglio, con un possibile termine accompagnato da forti precipitazioni.

L'anticiclone africano Cerberus è arrivato sull'Italia e, a quanto pare, non ha alcuna intenzione di andarsene a breve. Le ultime proiezioni modellistiche delineano uno scenario preoccupante: questa nuova ondata di calore di matrice subtropicale ci terrà compagnia presumibilmente fino all'inizio del mese di luglio, con un impatto estremamente intenso che richiama alla memoria la famigerata e rovente estate del 2003. conferma infatti che non si intravede, al momento, una via d'uscita per i prossimi quindici giorni.

Ci attendono giornate canicolari con termometri pronti a toccare punte di 39°C, persino sulle regioni del Nord Italia. Siamo di fronte a un fenomeno che scardinerà completamente le medie stagionali. Le temperature risulteranno superiori alla norma di ben 8-9°C, sia nei valori massimi diurni che in quelli minimi notturni. Un altro elemento di forte criticità sarà l'assenza di refrigerio notturno.

Oltrepasseremo il già fastidioso concetto di "notte tropicale" (quando la temperatura non scende sotto i 20°C) per entrare nel territorio delle cosiddette "notti super tropicali". Si tratta di nottate in cui la colonnina di mercurio non riuscirà a scendere al di sotto dei 25°C. Queste condizioni estreme si faranno sentire soprattutto in Pianura Padana e lungo le nostre coste, portando con sé un carico di afa insopportabile che renderà il nostro sonno particolarmente difficile.

Per superare queste notti, l'uso dell'aria condizionata diventerà per molti indispensabile. Il consiglio, per tutelare l'ambiente e la bolletta, è di utilizzarla con buon senso: è sufficiente impostare i dispositivi (preferibilmente a basso consumo) sui 26°C. A questa temperatura, l'azione di deumidificazione è già in grado di garantire un eccellente comfort fisiologico, senza inutili sprechi energetici. C'è un'ultima, amara consapevolezza con cui dobbiamo fare i conti.

È molto probabile che l'inevitabile "break" di questa fase canicolare avverrà sotto forma di precipitazioni ed eventi estremi. Venerdì 19. Al Nord: temporali al Nord-Ovest, variabile altrove. Al Centro: soleggiato, caldo in aumento.

Al Sud: soleggiato, caldo in aumento. Sabato 20. Al Nord: sole e caldo ma con qualche temporale pomeridiano. Al Centro: soleggiato, caldo in ulteriore aumento.

Al Sud: sole, caldo in ulteriore aumento. Domenica 21. Al Nord: sole e caldo ma con qualche temporale pomeridiano. Al Centro: sole, caldo in ulteriore aumento.

Al Sud: sole, caldo in ulteriore aumento. Tendenza: alta pressione subtropicale Cerberus ad oltranza con massime fino a 39-40°C e notti super tropicali; forte disagio fisiologico per il caldo e l'umidità





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